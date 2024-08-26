Пенсионный капитал тех, кто покинул вторую ступень, к настоящему времени значительно вырос бы

Рассчитанный Пенсионным центром Эстонии пенсионный индекс (EPI) показывает, что только за последние два года количество денег, вложенных в пенсионные фонды, значительно увеличилось. За период с августа 2022 по август 2024 года местные пенсионные фонды, согласно EPI, достигли средней доходности в 17%.

Давайте сразу же рассмотрим эту цифру на конкретном примере. В 2022 году средний человек, покидающий вторую ступень, снимал около 8000 евро, из которых 6400 евро оставалось после уплаты подоходного налога. Ровно два года назад средняя зарплата составляла 1641 евро, из которых 32,8 евро автоматически шли в пенсионный фонд, а государство добавляло ещё 65,6 евро. Таким образом, если бы пенсионный вкладчик оставил 8000 евро расти в течение двух лет и продолжал делать автоматические ежемесячные взносы, то в настоящее время на его пенсионном счёте было бы 12 154 евро, что почти в два раза превышает чистую сумму изъятия, исходя из доходности EPI.

По словам портфельного управляющего Swedbank Investeerimisfondid Эне Ыунмаа, статистика Пенсионного центра показывает, что деньги во второй ступени могут значительно вырасти всего за несколько лет. „Поскольку вернуться во вторую ступень можно будет только через десять лет после снятия средств, за это время Вы можете упустить довольно приличный доход“, – говорит она.

Ыунмаа отметила, что в течение двух рассматриваемых лет наблюдались короткие периоды спада, но при регулярных взносах люди всё равно смогли извлечь выгоду. „Пенсионные фонды предназначены для долгосрочных инвестиций, поэтому не стоит отвлекаться на незначительные спады на рынке“, – сказала Ыунмаа.

„Пенсионные деньги предназначены для выхода на пенсию и должны быть неприкосновенны, пока Вы работаете. Если Вы их израсходуете, у Вас больше не будет этой последней соломинки, и вы останетесь без очень важного источника дохода в пенсионном возрасте“, – добавила Ыунмаа.

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