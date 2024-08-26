Без отсрочки языковых требований сейчас не хватало бы 600 учителей. Каллас: больше отсрочек не будет, эта - последняя

На днях генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск сказал в интервью ERR, если бы учителям не предоставили годовую отсрочку, школам пришлось бы уволить около 600 учителей. „С одной стороны, мне как руководителю департамента, осуществляющего надзор, не понравилось, что предоставили отсрочку, но с другой стороны, мы за 35 лет не смогли добиться, чтобы учителя владели эстонским языком. Теперь, когда этим действительно стали заниматься, один год ничего не значит, если мы достигнем цели“, - сказал Томуск.