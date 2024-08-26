Без отсрочки языковых требований сейчас не хватало бы 600 учителей. Каллас: больше отсрочек не будет, эта - последняя(24)
.Если бы учителям не предоставили дополнительное время для выполнения языкового требования, сейчас мы испытывали бы нехватку почти 600 учителей, которые до начала следующего учебного года могут продолжать преподавать на русском языке. Как сказала Delfi министр образования и науки Кристина Каллас, заменить их было бы гораздо сложнее, чем учителей, преподающих на эстонском языке.
На днях генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск сказал в интервью ERR, если бы учителям не предоставили годовую отсрочку, школам пришлось бы уволить около 600 учителей. „С одной стороны, мне как руководителю департамента, осуществляющего надзор, не понравилось, что предоставили отсрочку, но с другой стороны, мы за 35 лет не смогли добиться, чтобы учителя владели эстонским языком. Теперь, когда этим действительно стали заниматься, один год ничего не значит, если мы достигнем цели“, - сказал Томуск.