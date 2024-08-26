ФОТО | Машина всмятку! На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля

По первоначальным данным, на перекрестке столкнулись автомобили Subaru и Kia. Передняя часть Subaru была сильно повреждена при столкновении. Находившихся в машинах людей скорая помощь осмотрела на месте происшествия, но травм ни у кого не обнаружили.

Спасатели очистили проезжую часть от обломков автомобиля и отбуксировали машины с дороги. Движение на месте происшествия было нарушено около часа.

Водители пришли к соглашению относительно вины, и дальше инцидентом занимается страховка.

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