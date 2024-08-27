Из-за налогов и нехватки рабочей силы Эстония теряет конкурентное преимущество перед Латвией и Литвой

Кроме того, литовское правительство инициировало проект под названием „Зеленый коридор для крупных инвестиций“, направленный на привлечение в страну инвестиций с большим экономическим эффектом. Основная цель этого проекта — предложить инвесторам благоприятные условия и ускоренные процедуры, чтобы привлечь в Литву крупные инвестиции, особенно в тех секторах, которые стратегически важны для экономики и развития страны. Инициатива „Зеленого коридора“ предусматривает предоставление налоговых льгот, ускорение административных процессов (выдача разрешений, скорость рассмотрения) и поддержку правительства для крупных проектов, а также акцент на устойчивое развитие, что поможет Литве достичь своих долгосрочных климатических и экономических целей.

Эстония долгое время была известна своей успешной стартап-культурой и программой э-резидентства, которые привлекали иностранных инвесторов и предпринимателей. Эстония была флагманом инноваций и цифрового развития, здесь родились такие всемирно успешные компании, как Skype, Wise и Bolt. Однако в последнее время Литва сделала впечатляющие шаги, чтобы занять это место. Например, в Литве находится крупнейший в Европе финтех-хаб, а в Вильнюсе создана благоприятная среда для развития финтех-компаний. Там законодательство более гибкое, а затраты на запуск бизнеса ниже.

Сокращения и повышение налогов дают краткосрочный эффект. Для повышения нашей конкурентоспособности необходимо искать новые направления: промышленность, инновации. Эстония слишком мала, чтобы идти традиционным путем. Нужно найти дополнительные способы привлечь сюда иностранные инвестиции и новые рабочие места.

Для потребителей и предпринимателей предел роста цен, в определенном смысле, почти достигнут. Вместо ожидаемого экономического роста мы видим продолжение стагнации и удлинение этого периода по сравнению с другими конкурентами, особенно с соседними странами, находящимися на одном с нами уровне.

Осенью ожидается очередное снижение ставки EURIBOR, что должно уменьшить неопределенность и несколько увеличить покупательную способность . Однако в контексте Эстонии это не окажет широкого воздействия на всех потребителей, так как запланированные на следующий и последующий годы налоговые изменения еще больше усложнят ситуацию.

Преимущества Эстонии исчезают

Налог на прибыль предприятий, запланированный на 2026 год, действительно может повлиять на привлекательность Эстонии в глазах иностранных инвесторов. Иностранный капитал постоянно ищет страны с более низким налоговым бременем и стабильной деловой средой. Латвия, а особенно Литва, в последние годы приняли решения, которые делают их экономическую среду более привлекательной для инвестиций. В Литве, например, введены налоговые льготы на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, что помогло привлечь международные технологические компании.

Географическое положение Эстонии, которое долгое время было нашим преимуществом в соединении региона Балтийского моря со Скандинавией, также теряет свою значимость. Латвия и Литва успешно используют свое расположение к Западной и Центральной Европе, в том числе в контексте проекта Rail Baltica. Железная дорога, соединяющая страны Балтии, даст Литве и Латвии определенное конкурентное преимущество в сфере транзита в будущем — это неизбежная география и логистика.

Уникальность Эстонии требует лучшего применения

Еще одной проблемой Эстонии являются стареющее население и растущие расходы на рабочую силу. Это тревожная тенденция. В Эстонии уже наблюдается нехватка рабочей силы в нескольких секторах, особенно в ИТ и технологиях. Для сравнения, Литва активно привлекает своих граждан, работающих за границей, и предлагает выгодные условия для молодых специалистов, чтобы они вернулись на родину. Такие меры помогают стране сохранить конкурентоспособность на рынке труда и обеспечить устойчивый экономический рост.

Эстония должна сосредоточиться на своих уникальных сильных сторонах, таких как ИТ-сектор, кибербезопасность и цифровые инновации. Страна должна больше инвестировать в образование и научно-исследовательскую деятельность, чтобы оставаться привлекательной для иностранных инвесторов и предпринимателей. Также важно проводить тщательные анализы последствий перед принятием крупных экономических решений, чтобы избежать неожиданных неудач. Текущий план по повышению налогов, распределенный на несколько лет, отдаляет нас от этих целей.

Эстония должна сохранять свои конкурентные преимущества, а не разрушать их. Мы должны любой ценой избегать излишней бюрократии и, конечно же, налогового бремени, которое может привести к оттоку инвесторов и компаний. Эстония маленькая, но наша сила всегда заключалась в гибкости и инновациях. Чтобы оставаться конкурентоспособной с соседними странами и занимать лучшую позицию, правительству Эстонии необходимо заниматься долгосрочной стратегией, которая обеспечит сильную экономическую среду и устойчивое развитие.

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