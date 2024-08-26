ФОТО | В центре T1 идет строительство нового магазина Lidl

Новый магазин Lidl откроется в западном крыле T1, со стороны центра города. Торговая площадь составит 1400 квадратных метров, а общая арендуемая площадь – 2100 квадратных метров. Это будет первый в Эстонии магазин Lidl, расположенный в торговом центре.

„Судя по количеству запросов, которые мы получаем в последнее время, складывается впечатление, что посетители T1 не могут дождаться открытия нового магазина Lidl. Я хочу подтвердить, что строительные работы идут строго по графику, но прошу всех заинтересованных еще ненадолго запастись терпением“, - прокомментировал руководитель сферы недвижимости Lidl Eesti Яан Линнас.

„Создание нового супермаркета является важной частью плана обновления T1, и его открытие, несомненно, положительно скажется на посещаемости центра. В будущем в T1 будут работать сразу два супермаркета – покупатели от этого только выиграют, а центр станет еще привлекательнее“, - отметил исполнительный директор центра Т1 Тармо Хыбе.

В марте 2024 года Lidl Eesti OÜ и собственник центра Т1 Lintgen OÜ подписали договор об открытии в Т1 магазина Lidl. В конце апреля центр заключил с Tallinna Ehitustrust OÜ договор строительства. Ранее партнер T1, Tallinna Ehitustrust, уже построил для Lidl шесть магазинов, расположенных в Таллинне, Пярну, Нарве, Раквере и Курессааре. В настоящее время компания ведет строительство нового Lidl в Таллинне на Мустамяэ теэ.

В прошлом году T1 совместно с Tallinna Ehitustrust завершил первый этап переделки третьего этажа, где сейчас работают несколько спортивных и хобби-клубов, а также предприятия, предлагающие услуги в сфере медицины и благополучия. Совершенно новый облик и функциональность получили сдаваемые в аренду помещения и зоны общего пользования на общей площади 16 000 квадратных метров, что составляет почти пятую часть всего центра Т1.

В торговле Т1 сосредоточился на аутлетах, расположенных на первых двух этажах центра. Также за последние годы намного удобнее стали доступ к Т1 и перемещение по центру.

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