Проблемы с кибербезопасностью: у предприятий недостаточно ресурсов для внедрения эстонского стандарта E-ITS

Если с 2003 по 2022 годы для обеспечения информационной безопасности государственных и муниципальных баз данных в Эстонии использовалась трехуровневая эталонная система безопасности информационных систем (ISKE), то в прошлом году для повышения уровня информационной безопасности как в государственном, так и в частном секторах был введен новый стандарт E-ITS. В отличие от своего предшественника, E-ITS был призван упростить внедрение системы управления, обеспечив более широкую сферу применения, более четкие требования и лучшую защиту как учреждения, так и информации. Кроме того, предполагалось, что решение вопросов информационной безопасности станет более доступным и для небольших организаций.

„Обобщая, можно сказать, что не существует правильных или неправильных стандартов и рамок – важно понимать стандарт и последовательно его применять. Сам по себе стандарт не гарантирует кибербезопасность в узком или широком смысле, тут необходима последовательность. А последовательность, как известно, требует времени и денег. К сожалению, именно это часто и становится проблемой“, - сказал руководитель по кибербезопасности и новому бизнесу Telia Мартин Паас. Он добавил, что даже те, кто ранее использовал систему ISKE, сталкиваются с необходимостью оценки и внедрения мер E-ITS, а объем этой работы значителен.

Наибольшая проблема – создание системы управления информационной безопасностью.

Хотя в принципе обеспечение кибербезопасности учреждения как цель кажется простой, все усложняет тот факт, что, помимо защиты технических решений, необходимо также устанавливать обновления безопасности, обучать пользователей, оценивать и анализировать логи, реагировать на инциденты – причем, этот список далеко не исчерпывающий. „Поскольку E-ITS по своей сути является основанным на рисках стандартом, владелец услуги должен уметь оценивать связанные с ней риски. Поскольку не все риски имеют одинаковую вероятность и воздействие, управление ими должно быть непрерывным“, - пояснил Паас.