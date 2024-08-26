Исследование Wise: что сделать работодателю, чтобы вернуть работников обратно?
Эффект бумеранга: что мотивирует людей возвращаться к бывшему работодателю?
В результате исследования глобальной ИТ-компании Wise выяснилось, что именно воспоминания о здоровых рабочих отношениях возвращают людей обратно на прежнее место работы.
Сотрудников, которые ушли из компании, поработали в другом месте, а через некоторое время вернулись обратно, называют „бумерангами“. Эта тенденция стала всё ярче проявляться после пандемии. Согласно некоторым исследованиям, до 40% бывших сотрудников готовы рассмотреть возможность возвращения на прежнее рабочее место.
Возвращение сотрудника в компанию — это ценность, а не предательство
Например, с 2019 года в технологической компании Wise, которая дает работу в общей сложности более 5500 людям, появилось 111 бумеранг-сотрудников, из которых почти половина — в Эстонии. Чаще всего люди возвращаются на своё прежнее место работы через год (60%) или через два (33,3%).
„Сотрудники, которые поработали в другой компании несколько месяцев или лет, другими словами „бумеранги“, привносят новые знания и свежий взгляд на решение привычных задач, что безусловно способствует развитию компании“, — отмечает старший консультант по персоналу Wise Бретт Лемсалу.
Сотрудники чаще всего называли три причины, почему они решились сменить место работы: сделать паузу в карьере (40%), получить опыт работы в другой отрасли (33%) или в другой финтех-компании (27%). Другие причины ухода варьировались: уход за пожилыми родителями, более выгодное предложение работы, визовые требования, возможность обучения за границей, а также были желающие получить опыт работы в другом месте просто потому, что компания Wise было их первым местом работы.
Рабочая культура, по которой начинают скучать
Из опроса следует, что основными факторами мотивации при возвращении на прежнее рабочее место было наличие дружелюбной рабочей среды, внутренней культуры и хорошие отношения между членами команды. Многие вернувшиеся работники объяснили, что во время работы в компании они воспринимали хорошие рабочие отношения как нечто само собой разумеющееся, и именно этот фактор, в конечном итоге, мотивировал их вернуться обратно.
Также исследование показало, что для сотрудников, которые предпочитают строить долгосрочную карьеру в одной компании, ключевым фактором является баланс между работой и личной жизнью. „Сотрудники ищут стабильную карьеру, где можно было бы приобретать новые навыки, но при этом не нужно было бы решать вопросы после окончания рабочего дня или во время отпуска“, — говорит Лемсалу.
Она отмечает, что важной частью рабочей культуры являются гибкие формы работы — работа из дома, доверие к работающим удаленно сотрудникам, семейные бонусы (например, возможность более длительного отпуска по уходу за ребенком).
Хорошую рабочую культуру помогают поддерживать, разумеется, совместные мероприятия и то, когда в работе поощряются и поддерживаются дружеские отношения. Сотрудники ценят спокойную рабочую среду, где не поощряется токсичная конкуренция, а вместо этого продвигается сотрудничество.
Цели и ценности компании действительно важны для сотрудников
Также исследование Wise показывает, что сотрудников привлекают такие цели и ценности, которые приносят пользу не только основателям компании, но и людям во всем мире. „Сотрудники не возвращаются из-за красиво описанных на бумаге ценностей компании, о которых никто не вспоминает в повседневной работе. Четко поставленные рабочие цели и задачи помогают их реализации в реальной жизни. Это наш фундамент. Если он прочнее, чем у конкурентов, то сотрудники готовы вернуться“, — объясняет Лемсалу.
По её словам, важно доверять сотрудникам при принятии решений, наделять их ответственностью и позволять действовать самостоятельно. Например, важно дать разработчикам возможность адаптировать продукцию под потребности клиентов, так как именно сотрудники непосредственно контактируют с клиентом.
В итоге, именно хорошие воспоминания о здоровых рабочих отношениях и благоприятной среде заставляют сотрудников возвращаться в прежнюю компанию. Проще говоря, нужно создать такую рабочую культуру, по которой люди будут скучать.
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