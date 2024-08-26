Исследование Wise: что сделать работодателю, чтобы вернуть работников обратно?

Эффект бумеранга: что мотивирует людей возвращаться к бывшему работодателю?

В результате исследования глобальной ИТ-компании Wise выяснилось, что именно воспоминания о здоровых рабочих отношениях возвращают людей обратно на прежнее место работы.

Сотрудников, которые ушли из компании, поработали в другом месте, а через некоторое время вернулись обратно, называют „бумерангами“. Эта тенденция стала всё ярче проявляться после пандемии. Согласно некоторым исследованиям, до 40% бывших сотрудников готовы рассмотреть возможность возвращения на прежнее рабочее место.

Возвращение сотрудника в компанию — это ценность, а не предательство

Например, с 2019 года в технологической компании Wise, которая дает работу в общей сложности более 5500 людям, появилось 111 бумеранг-сотрудников, из которых почти половина — в Эстонии. Чаще всего люди возвращаются на своё прежнее место работы через год (60%) или через два (33,3%).

„Сотрудники, которые поработали в другой компании несколько месяцев или лет, другими словами „бумеранги“, привносят новые знания и свежий взгляд на решение привычных задач, что безусловно способствует развитию компании“, — отмечает старший консультант по персоналу Wise Бретт Лемсалу.

Сотрудники чаще всего называли три причины, почему они решились сменить место работы: сделать паузу в карьере (40%), получить опыт работы в другой отрасли (33%) или в другой финтех-компании (27%). Другие причины ухода варьировались: уход за пожилыми родителями, более выгодное предложение работы, визовые требования, возможность обучения за границей, а также были желающие получить опыт работы в другом месте просто потому, что компания Wise было их первым местом работы.

Рабочая культура, по которой начинают скучать