Читайте, какие прививки нужно сделать ребенку перед началом учебного года

Руководитель Союза семейных врачей Эстонии, семейный врач доктор Элле-Малль Садрак рекомендует родителям уточнить статус вакцинаций своих детей у семейного врача или семейной медсестры и как можно скорее сделать необходимые прививки. „Если по какой-либо причине вакцинация ребенка не была сделана вовремя или была отложена, сейчас самое время начать заново или сделать недостающие прививки, — сказала Элле-Малль Садрак. — Вакцинируя ребенка, мы помогаем предотвратить вспышки заболеваний и тем самым можем защитить наших близких — взрослых и пожилых людей“.

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ), для предотвращения распространения инфекционных заболеваний должно быть вакцинировано не менее 95% детей . 95-процентный охват прививками позволяет обеспечить достаточную защиту населения и предотвращает распространение инфекционных заболеваний среди непривитых людей. По данным Департамента здоровья в Эстонии почти у 25 тысяч детей отсутствует защита от опасных инфекционных заболеваний.

Среди других документов у ребенка, поступающего в школу или меняющего школу, должна быть выписка из медицинской карты ребенка, где записаны все уже проведенные ребенку вакцинации. Информацию о проведенных ребенку вакцинациях всегда можно проверить на сайте Портала здоровья: terviseportaal.ee . Если информация о сделанных ребенку прививках отсутствует на Портале здоровья, вам следует попросить своего семейного врача внести на Портал здоровья данные о вакцинациях ребенка.

„ Вакцинация является очень эффективным и безопасным способом защиты ребенка от болезней, которые могут быстро распространяться и приводить к серьезным осложнениям. Начало школы – подходящее время, чтобы кроме наличия необходимых школьных принадлежностей проверить и статус прививок ребенка, — сказала Ханна Яэ , руководитель службы вакцинации Кассы здоровья. — Перед тем как пойти в первый класс, помимо предшкольного медицинского осмотра, ребенок должен также сделать у семейного врача прививку, обеспечивающую защиту от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Кроме того, перед поступлением в школу ребенок должен был получить защитную прививку от кори, свинки и краснухи“.

По словам заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, благодаря вакцинации в Эстонии уже много лет не наблюдаются многие опасные инфекционные заболевания, но от большинства из них нас все еще отделяет только один рейс на самолете или пароме. „Например, в Эстонии и в этом году диагностировано несколько случаев кори и коклюша. Это тяжело протекающие заболевания, которые до сих пор распространяются во многих европейских странах. Чтобы защитить наших детей и предотвратить распространение этих серьезных заболеваний в Эстонии, важно соблюдать календарь вакцинаций ребенка и вовремя делать все прививки“, — объяснила Мари-Анне Хярма.

По состоянию на 2023 год вместо рекомендованных 95% только 84 % всех двухлетних детей были вакцинированы против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита, кори, свинки и краснухи. От кори, свинки и краснухи сейчас защищены 73% всех 14-летних детей. В среднем в Эстонии против дифтерии, столбняка и коклюша привито 78% 16-летних детей.

Цель государственной программы иммунизации — обеспечить своевременную вакцинацию детей и подростков. Для этого государство закупает все вакцины, предусмотренные планом.

В Эстонии детям и подросткам предоставляются бесплатная вакцинация против туберкулеза, вируса гепатита В, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, свинки, полиомиелита, вируса папилломы человека и гемофильной инфекции типа В. Взрослых прививают от дифтерии и столбняка каждые десять лет. Бесплатная вакцина против гриппа также предоставляется людям из групп риска, в том числе детям в возрасте до 7 лет.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee.

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