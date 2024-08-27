27.08.2024, 11:36
Санкции остановили деятельность эстонской финансовой машины, которая поставляла микрочипы в Россию(24)
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонские предприятия, до недавнего времени торговавшие электроникой, на которую распространяются ограничения на поставки в Россию, к настоящему времени практически прекратили свою деятельность, пишет Delfi Ärileht.
В конце 2022 года агентство Reuters на основе просочившихся данных российской таможни писало, что ограничения на поставки электронных компонентов, введенные как Европой, так и США в начале украинской войны, стали неэффективными, поскольку все еще существуют компании, которые являются посредниками и поставляют в Россию компьютерные комплектующие и другую электронику из стран Запада. В частности, продукции американских производителей микрочипов, таких как Analog Devices.
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