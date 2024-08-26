Новый поворот: США внесли две эстонские компании в связанный с Россией санкционный список

Министерство финансов США/Департамент казначейства США и Государственный департамент США приняли решение включить в список санкций против России еще около 400 физических и юридических лиц в России и других странах. Новые санкции также затронут компании и предприятия в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, чья продукция позволила России продолжить войну против Украины и обойти санкции.

„Предприятия, финансовые институты и правительства по всему миру должны сделать все возможное, чтобы не помогать поддерживать на плаву российские военно-промышленные цепочки поставок“, - говорится в заявлении для прессы заместителя министра финансов США Уолли Адейемо. Этим шагом США стремятся еще больше ограничить доступ российской военной промышленности к финансовым и другим ресурсам, необходимым ей для поддержания жизнедеятельности. Особое внимание уделяется сетям российского военно-промышленного комплекса и участвующим в них предприятиям.