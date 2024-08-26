26.08.2024, 12:36
Новый поворот: США внесли две эстонские компании в связанный с Россией санкционный список(5)
Министерство финансов США/Департамент казначейства США и Государственный департамент США приняли решение включить в список санкций против России еще около 400 физических и юридических лиц в России и других странах. Новые санкции также затронут компании и предприятия в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, чья продукция позволила России продолжить войну против Украины и обойти санкции.
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