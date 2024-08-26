В ДТП в Раквере погиб мотоциклист: подробности аварии

Сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в городе Раквере в Ляэне-Вирумаа на улице Папиару поступило в Центр тревоги в 7:52 утра.

По данным звонившего, мотоцикл Yamaha вылетел с дороги и врезался в столб. Мотоциклист погиб на месте.

„По первоначальным данным, 28-летний мужчина ехал на мотоцикле с улицы Папиару в сторону Аркна теэ, когда из-за неправильно выбранной скорости потерял контроль над мотоциклом и врезался в столб. Водитель скончался на месте происшествия“, - сообщил руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Вилле Ряник.

Мужчина был в шлеме и имел водительские права соответствующей категории. Возможная степень опьянения водителя выяснится в ходе судебно-медицинского вскрытия.

В этом году в ДТП погибли 38 человек, в том числе шесть мотоциклистов.

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