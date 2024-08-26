ГРАФИКИ | Неплохо живем? Средняя зарплата во втором квартале превысила 2000 евро

„Хотя средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале была выше, чем в первом, за последние четыре квартала рост зарплат замедлился. На это указывают и данные за второй квартал этого года“, — прокомментировала руководитель группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс.

Вооленс пояснила, что средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3468 евро), финансовой и страховой деятельности (3163 евро), а также в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (3138 евро).

Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1262 евро), в предоставлении прочих видов услуг (1314 евро) и операциях с недвижимостью (1396 евро). „По сравнению с прошлым годом более всего зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг, а также в предоставлении прочих видов услуг“, — отметила аналитик.

Наиболее высокая средняя месячная брутто-зарплата отмечалась в Таллинне, где она составила 2339 евро, далее следуют Харьюский уезд (включая Таллинн) — 2233 евро, а также Тарту — 2039 евро. Самой низкой зарплата была в Валгаском (1509 евро), Хийуском (1525 евро) и Саареском (1535 евро) уездах.

„Хотя в большинстве уездах Эстонии зарплата все еще остается ниже среднего по стране, зарплаты по-прежнему растут. По сравнению с тем же периодом прошлого года более всего зарплаты выросли в Ида-Вируском (9,4%), Хийуском (8,6%) и Валгаском (8,5%) уездах“, — отметила аналитик.

Медианная зарплата, т. е. показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, во втором квартале 2024 года составила 1641 евро. Наиболее высокой медианная зарплата была в Таллинне — 1899 евро, далее следовали Харьюский уезд (в т. ч. Таллинн) — 1828 евро, а также Тартуский уезд — 1713 евро. Медианная зарплата была наиболее низкой в Валгаском (1297 евро), Саареском (1320 евро) и Ида-Вируском (1322 евро) уездах.