В Пярну нетрезвый мужчина на мопеде сбил на тротуаре велосипедиста

В 13.33 произошло дорожное происшествие в Таллинне у автобусной остановки „Мерираху“ по Вабаыхумуузеуми теэ, 75. Ехавший на велосипеде 67-летний мужчина врезался в столб, велосипедиста доставили в больницу.

В 15.39 произошло дорожное происшествие в Пярну у дома по улице Каэву, 27. Ехавший по тротуару на мопеде 41-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения сбил 65-летнюю велосипедистку. Женщину доставили в больницу.

В 16.13 произошло дорожное происшествие в Ярвамаа в городе Тюри у дома по улице Харидузе, 1. 15-летний юноша, ехавший по щебеночной дороге на мопеде Derbi Senda 50R, потерял управление и упал. Водителя мопеда доставили в больницу.

В 18.33 произошло дорожное происшествие в Вырумаа в поселке Парксепа по дворе дома по улице Мянни, 12. 6-летний мальчик въехал на велосипеде в легковой автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 26-летний мужчина. Ребенка доставили в больницу.

В 19.07 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Йыэляхтме в деревне Иру у дома по Метса теэ, 21. Ехавший на велосипеде 10-летний мальчик потерял управление и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 19.15 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Тёэстузе, 95. 21-летняя женщина врезалась на электросамокате фирмы Tuul в легковой автомобиль Audi A4, которым управлял 29-летний мужчина. Женщину доставили в больницу.

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