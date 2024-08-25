ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Пляжный сезон продолжится! Температура поднимется до +28°C

Согласно прогнозу синоптиков эстонского Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник (28.08) по Эстонии пройдет ложбина низкого давления, которая принесет влажные и прохладные воздушные массы.

Температура воздуха ночью составит 15..20°C, а утром во внутренних районах страны столбик термометра может опуститься к отметке +10°C.

В начале ночи пройдут дожди, возможны грозы. К утру понедельника небо прояснится, днем облачность сохранится, но осадков не ожидается. Днем температура воздуха повысится до 19..23°C. Ветер западных направлений, на побережье Финского залива довольно сильный.

Во вторник (27.08)погоду будет определять как антициклон у южных границ Эстонии, так и область низкого давления, расположившаяся над Скандинавией и Финляндией. Ожидается переменная облачность, не исключены отдельные дожди, прежде всего в северо-западной части Эстонии. Ветер западных направлений, во внутренних районах страны умеренный, на побережье Финского залива — посильнее. Температура воздуха ночью 8..14, на побережье до 17°C, днем 20..23°C.

В среду (28.08) преимущественно малооблачная погода без осадков. Ветер западный направлений, умеренный. Температура воздуха ночью 7..12, на побережье до 17°C, днем 20..24°C.

В четверг (29.08) пятницу (30.08) Эстонию будет охватывать оконечность антициклона, поэтому ожидается относительно сухая погода (вероятность осадков низкая, вечером на островах она повысится до 50%). Ветер во внутренних районах слабый, на побережье — умеренный, в основном восточных направлений.

Температура воздуха в ночь на четверг и в ночь на пятницу опустится ниже 10°C, на побережье до 18°C, в четверг днем термометр покажет 20..25, а в пятницу — до 28°C.

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