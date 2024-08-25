Фермеры в отчаянии: в Пярнумаа участились нападения волков

Фермеры в отчаянии, поскольку в Пярнумаа волки за этот год убили вдвое больше овец, чем в прошлом, например, один из овцеводов был вынужден продать своих овец и прекратить деятельность из-за постоянных нападений волков.

„Нападения начались в июле этого года. 12 июля была убита 21 овца, в течение следующего месяца общее число достигло 45. Я 25 лет пытался заниматься овцеводством, но за последний год погибло больше овец, чем за предыдущие 24 года. Теряется смысл заниматься этим“, – говорит фермер Юри Пярнат из деревни Яэрья.

Проблема не только в невозможности отстрела, но и в увеличении численности волков: по данным Агентства окружающей среды, прошлой осенью в Эстонии насчитывалось 39 волчьих выводков – это рекордное количество за этот век.

Департамент окружающей среды в мае сказал ERR, что численность волков не увеличилась, но теперь департамент признает, что волков стало больше по сравнению с предыдущими годами, хотя и считает, что их количество все еще в пределах нормы.

„В прошлом году в Эстонии отстрелили 145 волков, и мы ежегодно пересматриваем это количество. Так как очевидно, что в Пярнумаа убытки больше, чем в прошлом году, то скорее всего в следующем году квота на отстрел волков в Пярнумаа будет увеличена“, – сказал директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.

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