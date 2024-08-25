ЧП и криминал
25.08.2024, 16:16

ФОТО И ВИДЕО | В порту Хара в море рухнуло здание музея

 

В воскресенье в 11.01 в Центр тревоги поступило сообщение, что двухэтажное здание музея порта Хара (волость Куусалу, Харьюмаа) обрушилось в море. Речь идет о той части музея, в котором находилась выставка, посвященная расположенной в прошлом в этом порту базе подводных лодок. Никто из людей не пострадал.

Спасатели осмотрели и оградили место происшествия. Работы были завершены в 12.30. Далее, по словам пресс-секретаря Спасательного департамента, ситуацией будет заниматься персонал порта.

Управляющий портом Тарви Велстрём подтвердил порталу Delfi, что что действительно одно здание обрушилось сегодня до открытия, но людей на моле не было. „Просто время делает свое дело. Спасатели приехали, осмотрели, всё безопасно“, — сказал он. - Мол и причал в целом в порядке, они не пострадали“.

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