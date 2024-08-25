ФОТО И ВИДЕО | В порту Хара в море рухнуло здание музея

Управляющий портом Тарви Велстрём подтвердил порталу Delfi, что что действительно одно здание обрушилось сегодня до открытия, но людей на моле не было. „Просто время делает свое дело. Спасатели приехали, осмотрели, всё безопасно“, — сказал он. - Мол и причал в целом в порядке, они не пострадали“.