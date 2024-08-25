25.08.2024, 16:16
ФОТО И ВИДЕО | В порту Хара в море рухнуло здание музея
В воскресенье в 11.01 в Центр тревоги поступило сообщение, что двухэтажное здание музея порта Хара (волость Куусалу, Харьюмаа) обрушилось в море. Речь идет о той части музея, в котором находилась выставка, посвященная расположенной в прошлом в этом порту базе подводных лодок. Никто из людей не пострадал.
Спасатели осмотрели и оградили место происшествия. Работы были завершены в 12.30. Далее, по словам пресс-секретаря Спасательного департамента, ситуацией будет заниматься персонал порта.
Уже заказано?