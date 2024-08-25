Глава Минюста: аренда тюремных мест принесла бы государству более 30 миллионов евро в год(26)
Привлечение иностранных заключенных в полупустые тюрьмы Эстонии принесло бы стране не менее 30 миллионов евро дохода в год, заявила министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста (Eesti 200), пишет ERR.
Половина мест в тюрьмах Эстонии пустует, и министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста предложила правительству несколько вариантов, в числе которых продажа тюрьмы, ее консервация и сдача тюремных мест в аренду другим странам.
„Продажа зданий, по моему мнению, была бы самым глупым решением. Потому что, во-первых, продать недвижимость специального назначения в реальной жизни практически невозможно“.
В то же время, если говорить об аренде, то, по словам министра, это могло бы принести в доход государства как минимум 30 миллионов евро.
Высказалась она и про вариант с закрытием тюрем, ведь, скорее всего, и самой Эстонии через пять-семь лет эти тюремные места, к сожалению, могут понадобиться.
„Закрытие означает консервацию. Затраты на консервацию, вероятно, составят где-то более 10 миллионов евро в год, которые эстонским налогоплательщикам просто придется платить ни за что“, - заявила Пакоста.
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