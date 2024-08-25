СВОДКА ЗА СУТКИ | В Таллинне пострадал 8-летний ребенок, авария с автобусом. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

24.08 в 06.04 на 4-м километре шоссе Лийква — Раннамыйза (волость Харку, Харьюмаа) 40 летний мужчина на грузовике Iveco выехал с трассы. Водителя доставили в больницу.

В 11.19 на 186-м километре шоссе Йыхви — Тарту — Валга (волость Отепя, Валгамаа) автомобиль Volvo V60, за рулем которого находилась 20-летняя женщина, потерял управляемость, его вынесло с трассы, и затем машина перевернулась на крышу. Пассажирку — 54-летнюю женщину — доставили в больницу.

В 11.51 на 5-м километре шоссе Козе — Арду (волость Козе, Харьюмаа) 82-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat врезался в ехавшую впереди Toyota Hilux, за рулем которой находился 55-летний мужчина. Водителя Volkswagen и его пассажирку (68-летнюю женщину) доставили в больницу.

В 13.06 в 13.06 в Пярну у дома номер 66 по улице Папинийду 12-летний мальчик на электросамокате не смог разминуться с ехавшим на велосипеде 53-летним мужчиной. Скорая помощь доставила самокатчика в больницу.

В 15.43 на 42-м километре шоссе Валга — Уулу (волость Тырва, Валгамаа) автомобиль Chevrolet Aveo, которым управлял 72-летний мужчина, начал обгон рейсового автобуса MAN. После того, как водитель увидел идущее навстречу транспортное средство, он попытался перестроиться обратно на свою полосу движения и задел переднюю часть автобуса. Водитель автобуса (62-летний мужчина) для избежания более крупной аварии выехал на обочину, после чего автобус завалился в кювет. 9 пассажиров автобуса доставили в больницу.

В 16.58 в Таллинне у дома 50/1 по улице Астангу 20-летняя женщина на автомобиле Renault сбила пересекавшую проезжую часть 8-летнюю девочку. По предварительным данным, водитель не заметила девочку, так как она вышла на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Пострадавшую доставили в больницу.

В 19.18 в Таллинне на улице Лийкури у автобусной остановки „Loitsu“ 28-летний мужчина на электрическом самокате наехал на 68-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.