ЧП и криминал
25.08.2024, 09:26

В воскресенье утром спасателям сообщили о тонущем человеке. Пока его считают пропавшим без вести

 
Река Пярну
Река Пярну
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Сегодня, 25 августа в 5.35 в Центр тревоги от очевидца происшествия поступило сообщение, что в Пярну в реке тонет человек.

Сообщивший об инциденте сам отправился на помощь тонувшему. К сожалению, помочь находившемуся в опасной ситуации человеку не удалось, так как тот ушел под воду.

Пярнуские спасатели и сотрудники Пярнуского морского спасательного подразделения прибыли на место и организовали поиски, которые, к сожалению, не дали результата.

Далее инцидентом занимается полиция. Тонувший в реке человек на данный момент считается пропавшим.

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