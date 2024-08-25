25.08.2024, 09:26
В воскресенье утром спасателям сообщили о тонущем человеке. Пока его считают пропавшим без вести
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 25 августа в 5.35 в Центр тревоги от очевидца происшествия поступило сообщение, что в Пярну в реке тонет человек.
Сообщивший об инциденте сам отправился на помощь тонувшему. К сожалению, помочь находившемуся в опасной ситуации человеку не удалось, так как тот ушел под воду.
Пярнуские спасатели и сотрудники Пярнуского морского спасательного подразделения прибыли на место и организовали поиски, которые, к сожалению, не дали результата.
Далее инцидентом занимается полиция. Тонувший в реке человек на данный момент считается пропавшим.
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