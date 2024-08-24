Казино в Эстонии становится все меньше, азартные игры перемещаются в интернет

По словам Рюйтеля, многие казино были закрыты, но он видит в этом положительный момент, поскольку закрываются в основном неприглядные игорные заведения. В настоящее время в Эстонии действует 51 игорный зал, а в прошлом году закрылось пять, сообщает Rus.err.ee.

Глава отдела акцизов Налогово-таможенного департамента Екатерина Никитина сообщила, что поступления налога на азартные игры также снизились: за 2022 год с игорных залов поступило более 14 млн евро, а в 2023 году - на миллион евро меньше. За первую половину этого года поступило шесть миллионов евро.

Руководитель CityCasino Меэлис Лухт подтвердил, что посещаемость казино снизилась, в том числе из-за популярности онлайн-казино. Ассоциация организаторов азартных игр и налоговый орган также видят тенденцию к тому, что казино все больше переходят в интернет. По словам Никитиной, за последние два года число онлайн-казино выросло с 20 до 30.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .