Из Эстонии выдворят члена обиравшей нарвитян группировки телефонных мошенников(57)
Вируский уездный суд признал виновным Олександра Олейника, задержанного в мае этого года по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц, и приговорил его к условному тюремному заключению сроком один год и четыре месяца.
В качестве дополнительного наказания суд постановил выдворить Олейника из страны и применить в его отношении запрет на въезд в Эстонию сроком на пять лет. Суд также удовлетворил предъявленные пострадавшими гражданские иски о возмещении материального ущерба, передает Rus.err.ee.
Согласно описанию обстоятельств уголовного дела, Олейник действовал в составе группы лиц, идентифицировать которых пока не удалось, забирая из почтовых автоматов наличные людей, введенных мошенниками в заблуждение, и представляясь курьером.
Мошенники звонили людям – согласно описанным в судебном решении эпизодам, в основном жителям Нарвы – и, представляясь полицейскими, работниками банков и адвокатами, лгали, что на их имя взяты кредиты и для аннулирования сделки следует снять со счета деньги и положить их в почтовый автомат или передать курьеру.
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