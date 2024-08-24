ВИДЕО | На юге Эстонии в аварию попал латвийский туристический автобус, пять человек доставлены в больницу
В субботу в 15:43 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 42-м километре дороги Валга-Уулу в волости Тырва, Валгамаа.
По предварительным данным полиции, латвийский туристический автобус MAN, которым управлял 62-летний мужчина, ехал по трассе из Валга в Таагепера, когда его начал обгонять автомобиль Chevrolet Aveo, которым управлял 72-летний мужчина. Автомобиль в результате маневра врезался в бок автобуса.
Автобус вылетел с дороги вправо и упал на бок. Помимо водителя, в автобусе находились 20 пассажиров, пятеро из которых на машине скорой помощи были доставлены в больницу для медицинского осмотра. Остальные пассажиры будут доставлены полицейским автобусом в Валка, где их заберет другой автобус.
Водитель автобуса, водитель легкового автомобиля и пассажиры автомобиля в результате аварии не пострадали. Водители были трезвы и имели право водить машину соответствующей категории.
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