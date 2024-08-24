ВИДЕО | На юге Эстонии в аварию попал латвийский туристический автобус, пять человек доставлены в больницу

По предварительным данным полиции, латвийский туристический автобус MAN, которым управлял 62-летний мужчина, ехал по трассе из Валга в Таагепера, когда его начал обгонять автомобиль Chevrolet Aveo, которым управлял 72-летний мужчина. Автомобиль в результате маневра врезался в бок автобуса.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Автобус вылетел с дороги вправо и упал на бок. Помимо водителя, в автобусе находились 20 пассажиров, пятеро из которых на машине скорой помощи были доставлены в больницу для медицинского осмотра. Остальные пассажиры будут доставлены полицейским автобусом в Валка, где их заберет другой автобус.

Водитель автобуса, водитель легкового автомобиля и пассажиры автомобиля в результате аварии не пострадали. Водители были трезвы и имели право водить машину соответствующей категории.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .