Рейнсалу: правительство превращает Эстонию в страну высоких цен и налогов

По его словам, уже в январе правительство неправильно оценило влияние инициированного им повышения налогов на стоимость жизни, что привело Эстонию к самой глубокой рецессии из всех стран Европейского союза.

„Правительство обосновывает это тем, что это проблема всего нашего региона. Это ложь. В своем прогнозе от 14 апреля банк Luminor отмечает, что Эстония - единственная страна Балтии, где экономика не растет, а цены растут. Luminor прогнозирует двухпроцентный экономический рост для Литвы и 1,2% для Латвии, а для Эстонии, напротив, сокращение экономики на 1%. В Латвии и Литве банк даже прогнозирует снижение цен в этом году, а в Эстонии, в основном из-за повышения налогов, цены будут расти“, - добавил Рейнсалу, указав, что стратегический подход правительства ошибочен.

„Приоритетом должно быть восстановление экономики. Для этого нам нужна не налоговая война, а налоговый мир“, - сказал лидер Isamaa.

По мнению отечественников, правительству следует немедленно принять решение о закупке боеприпасов в рекомендованном Силами обороны объеме, профинансировав это выпуском гособлигаций, составить негативный бюджет, в котором обещанная за три года года экономия расходов будет реализована сразу, а также сформулировать четкий и комплексный подход в энергетической политике, который обеспечит Эстонии достаточное количество контролируемых генерирующих мощностей и поставит исходной целью иметь конкурентоспособные цены на электроэнергию в стране.

Кроме того, Isamaa призывает правительство отказаться от планов по сокращению семейных пособий.

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