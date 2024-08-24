Карис поздравил украинцев с Днем независимости

„Украина проявила огромную храбрость в ее битве со злом. Цивилизованный мир стоит с Украиной - на правильной стороне. У нас нет никаких сомнений, что Украина заставит агрессора заключить мир. Самые теплые пожелания президенту Владимиру Зеленскому в День независимости!“, - сказал президент Эстонии в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.

Зеленский поблагодарил Кариса за поздравление. „Спасибо Алару Карису за сердечные слова и прочную дружбу между нашими нациями. Украина глубоко ценит поддержку Эстонии в нашей борьбе за свободу и независимость“, - написал президент Украины.

Зеленский удостоил Кариса высшей государственной награды Украины

Офис президента Украины в канун Дня независимости Украины опубликовал список иностранных политиков, удостоенных украинских государственных наград.

Одним из награжденных стал президент Эстонии Алар Карис, ставший кавалером ордена Ярослава Мудрого I степени „за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире“.

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