ВИДЕО и ФОТО | Авария в Харьюмаа, скорая помощь доставила водителя и пассажира в больницу

По данным полиции, автомобиль Toyota Hilux под управлением 55-летнего мужчины двигался в сторону Козе и притормозил, чтобы свернуть направо на второстепенную дорогу, когда в него сзади врезался Volkswagen Passat под управлением 82-летнего мужчины.

Скорая помощь доставила водителя „Фольксвагена“ и его пассажира, 68-летнюю женщину, в больницу.

Водители обоих автомобилей были трезвы и имели права на управление, сообщили в полиции.

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