24.08.2024, 16:22
ВИДЕО и ФОТО | Авария в Харьюмаа, скорая помощь доставила водителя и пассажира в больницу(8)
Сегодня в 11.51 в центр экстренной помощи поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на 5-м километре дороги Косе-Арду в деревне Сымеру, волость Козе, Харьюский уезд.
По данным полиции, автомобиль Toyota Hilux под управлением 55-летнего мужчины двигался в сторону Козе и притормозил, чтобы свернуть направо на второстепенную дорогу, когда в него сзади врезался Volkswagen Passat под управлением 82-летнего мужчины.
Скорая помощь доставила водителя „Фольксвагена“ и его пассажира, 68-летнюю женщину, в больницу.
Водители обоих автомобилей были трезвы и имели права на управление, сообщили в полиции.
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