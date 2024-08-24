На этой неделе электричество в Эстонии стоило в 18 раз дороже, чем в Финляндии(8)
В течение недели с 19 по 25 августа средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 10,34 цента за киловатт-час, почти в 18 раз превысив финский тариф за аналогичный период.
По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 10,56 цента за киловатт-час, средний биржевой тариф оказался ниже на 2,1%, свидетельствуют данные торговой площадки, пишет Rus.err.ee.
В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на уходящей неделе такая же, как в Эстонии, а в Финляндии электроэнергия стоила в 17,8 раза дешевле - 0,58 цента за киловатт-час.
Значительный разрыв в биржевых ценах на электричество между Финляндией и странами Балтии сохраняется с начала мая.
По оценке экспертов, высокие цены на электроэнергию, вероятно, сохранятся до осени из-за выхода из строя подводного кабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. По сообщению системного оператора Elering, ремонт Estlink 2 завершится по обновленному графику 12 сентября, и энергокабель заработает с 13 сентября.
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