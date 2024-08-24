На пост мэра Маарду претендуют две женщины
На заседании Маардуского горсобрания 27 августа состоятся выборы мэра города. Кандидатом от правящей в городе Центристской партии является нынешний вице-мэр по образованию, социальной работе и молодежной политике Аурика Син-Керра. Кандидатом от оппозиции будет Тийу-Анн Калдма.
Прежний мэр Маарду Владимир Архипов (Центристская партия) в середине июля стал депутатом Рийгикогу, пишет Rus.err.ee.
„У нас есть предварительная договоренность о выдвижении на данный пост бывшего городского секретаря, нашего замещающего депутата из союза „Голос Маарду“ Тийу-Анн Калдма. Она компетентна, владеет языками, имеет юридическое образование и очень хорошо знает городские проблемы“, – сообщил Rus.ERR оппозиционный депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко.
Дегтяренко, получивший на прошлых выборах 400 голосов и показав второй результат после Владимира Архипова, пояснил, что не выдвигает свою кандидатуру на пост мэра Маарду, руководствуясь реальными возможностями политики в городском собрании.
„Шансы избрать мэра от оппозиции при нынешней политической конъюнктуре невелики. Мы пытаемся находить дополнительные кандидатуры, которые могли бы зацепить внимание нынешних представителей коалиции, и Тийу-Анн Калдма – самая компромиссная фигура. Если бы выборы были прямыми, то, конечно, я бы обязательно баллотировался“, – подытожил он.
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