24.08.2024, 12:54
Первые плоды плана по закрытию малокомплектных школ: пять гимназий прекратят обучение(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя, по словам министра образования Кристины Каллас (Е200), одной из важнейших целей реформы школьной сети является сокращение количества малокомплектных гимназий на полсотни, переговоры между государством и муниципалитетами, завершившиеся в июне, привели к закрытию гимназий только в пяти школах.
В феврале газета Eesti Päevaleht написала, что Министерство образования и науки составило список гимназий с числом учеников менее 100, чтобы начать переговоры с муниципалитетами о прекращении приема в них. Первыми были предложены гимназии с числом учеников менее 40, которых в Эстонии насчитывается 14.
Уже заказано?