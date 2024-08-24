Первые плоды плана по закрытию малокомплектных школ: пять гимназий прекратят обучение

В феврале газета Eesti Päevaleht написала, что Министерство образования и науки составило список гимназий с числом учеников менее 100, чтобы начать переговоры с муниципалитетами о прекращении приема в них. Первыми были предложены гимназии с числом учеников менее 40, которых в Эстонии насчитывается 14.