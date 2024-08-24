Новости Эстонии
24.08.2024, 12:54

Первые плоды плана по закрытию малокомплектных школ: пять гимназий прекратят обучение

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С 2026 года Toila Gümnaasium продолжит обучение в качестве начальной школы.
С 2026 года Toila Gümnaasium продолжит обучение в качестве начальной школы.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Хотя, по словам министра образования Кристины Каллас (Е200), одной из важнейших целей реформы школьной сети является сокращение количества малокомплектных гимназий на полсотни, переговоры между государством и муниципалитетами, завершившиеся в июне, привели к закрытию гимназий только в пяти школах.

В феврале газета Eesti Päevaleht написала, что Министерство образования и науки составило список гимназий с числом учеников менее 100, чтобы начать переговоры с муниципалитетами о прекращении приема в них. Первыми были предложены гимназии с числом учеников менее 40, которых в Эстонии насчитывается 14.

В июне переговоры были приостановлены, и с тех пор местные власти сами решают, закрывать ли гимназии или нет.

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