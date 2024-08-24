МК Эстония
24.08.2024, 19:49

„Верните мне его!“ Одинокая пенсионерка хочет забрать сына из дома по уходу, но чиновники против

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Оксана Авдеева
Везде отказ: у Надежды Полищук – несколько толстых папок с документами на эстонском языке, который она, к сожалению, не понимает.
Везде отказ: у Надежды Полищук – несколько толстых папок с документами на эстонском языке, который она, к сожалению, не понимает.
ФОТО: Фото: Оксана Авдеева | Erakogu

Жительница Тарту Надежда Полищук не понимает: почему ей на старости лет не дают забрать единственного оставшегося в живых сына из дома по уходу? „Мне уже – 85‑й год, – вздыхает пенсионерка. – Муж умер в 2009 году, старший сын тоже умер, а одной в 3‑комнатной квартире ой как плохо! Был бы мужчина в доме – он бы и сумки помог донести, и то-се починил, и скорую бы вызвал, если что… Но мой единственный сын – в доме по уходу, и мне не дают его забрать оттуда домой“. В подробностях этой непростой истории разбиралась „МК-Эстония“.

Надежда отмечает, что у нее в молодости были муж и два сына.

„Старший встретил девушку, захотел на ней жениться и уехал к ней на родину, в Россию, – вздыхает она. – К сожалению, жена оказалась не очень хорошей – она с ним плохо обращалась, была жадная. У них была замечательная 2‑комнатная квартира с балконом, но она захотела 3‑комнатную – и в смутные 90‑е вместо обмена они вообще остались без жилья“.

Тут ее голос начинает дрожать, а на глазах выступают слезы: „В 2022 году моего старшего сына не стало – у него один за другим стали отказывать органы, и он умер в больнице“.

Роковой вечер

А младший сын, Алексей, жил с семьей в Тарту.

„Он женился, у них родился сын Дима, – рассказывает Надежда. – И вроде все было хорошо. Но один раз Леша пошел к друзьям, однако компания собралась плохая, и его избили до такого состояния, что пришлось делать операцию. У нас в Тарту многие меня знают, я всю свою жизнь в Эстонии проработала в местной библиотеке. И в тот вечер я жду и жду, где же Леша? А его все нет и нет. А под утро приходит ко мне знакомая медсестра и говорит: „Тетя Надя, ваш сын в больнице, его прооперировали“. Я тут же побежала в больницу“.

И вроде поначалу казалось, по словам пенсионерки, что дело идет к улучшению состояния сына, и операция прошла успешно, но…

„Его так сильно избили, что он валялся без сознания на улице, и хорошо, что сердобольный прохожий вызвал скорую, – вздыхает Надежда. – Видимо, очень сильно пострадала голова, он после этого стал многое забывать, перестал себя и свою речь контролировать – он очень сильно изменился“.

По ее словам, после случившегося сын стал жить с родителями, которые за ним ухаживали.

„Пока муж еще был жив, мы с ним справлялись, – вздыхает Надежда. – Он держал Алексея в узде. Но когда его не стало, сын распоясался, стал выпивать, а затем вообще стал поднимать на меня руку!“

И тут, с горестью говорит мать, она совершила ошибку: в один из вечеров вызвала полицию.

„Его забрали, – вспоминает она. – И дальше уже начали процедуру по назначению ему опекуна“.

Надежда отмечает, что долгое время сама была опекуном Алексея, и сын жил дома с ней, но потом поняла, что уже не справляется.

До трагедии: это фото Алексея сделано незадолго до того, как с ним произошло несчастье и он получил множественные травмы головы.

Везде футболят

„Написала отказ от опекунства, и опекуном назначили город Тарту. Сначала я была не против. Но потом, когда его стали переводить из одного дома по уходу в другой, а из другого – в третий, я поняла, что это – не дело! Надо сына забирать домой. Он, наверное, уже во всех домах по уходу в Эстонии побывал!“ – возмущается пенсионерка.

Она снова взялась за дело и написала письмо в суд – чтобы ее опять назначили опекуном. „Однако пришел отказ, – вздыхает пенсионерка. – Дескать, возраст. Ну хорошо, пусть я не буду его опекуном – ему назначили Мерган Сирк из управы Тарту, пусть она так и остается его опекуном и получает за это деньги. Но позвольте мне просто забрать сына из дома по уходу домой!“

Надежда поясняет, что раньше сын находился в хорошем доме по уходу в Таллинне. Но потом его перевели в Вильянди. „А там практически никто не говорит по-русски, и он там находится в изоляции, – вздыхает мать, у которой сердце кровью обливается от мыслей, как ее кровинушка страдает в доме по уходу. – Он раньше пил, но сейчас, говорит, уже четыре года не то, что водки – пива не пробовал. У него, вдобавок, еще и диабет – и кто, как не мать, может за ним ухаживать и готовить ему подходящую еду? Знаю я, как кормят в домах по уходу…“

Надежда регулярно собирает и отправляет сыну посылки, в которые кладет различные деликатесы.

„Я рыбку красную себе не покупаю, только смотрю на нее, а сыну в посылку кладу. Консервы дорогие – печень трески! – каждый раз складываю. Вот взяла ему окуня горячего копчения – за 10 евро. Положила еще чай, кофе, сигареты, различные деликатесы и многое другое, – перечисляет пенсионерка. – Каждый раз выходит на 200 евро! Чтобы отправить эту посылку, я вызываю такси, потому что сама до почтового отделения я ее не дотащу. И отправка – еще 15 евро!“

Она добавляет, что сын получает пенсию, однако распоряжается этой пенсией опекун.

„А если ему что‑то надо, то он звонит не опекуну, а мне, – говорит пенсионерка. – Мама, мама, купи мне то или это! И я покупаю – а что делать!“

По словам Надежды, опекун, конечно, некоторые расходы ей компенсирует – например, когда надо было купить сыну телефон, потому что предыдущий у него в доме по уходу ушлые соседи украли, и она купила новый.

„И Мерган мне потом эти 189 евро компенсировала, – добавляет пенсионерка. – Но обычно я ни о какой компенсации не прошу. У него там на счету уже накопилось прилично, и опекун этими деньгами распоряжается. А я все, что надо сыну, покупаю со своей пенсии. Ну а кто его еще побалует, если не мать?“

Все готово к возвращению: в комнате Алексея ждет телевизор, музыкальный центр и шкаф с одеждой, в том числе – новая куртка. „Многое я, конечно, ему в дом по уходу уже отвезла, потому что один раз при смене домов по уходу ему положили вместо его дорогих вещей в сумку – кучу вешалок для одежды“, – вздыхает пенсионерка.

Совсем одна

Она добавляет, что бывшая невестка уже давно нашла себе другого мужчину, у нее уже – новая семья.

„Конечно, она мне звонит каждую неделю по средам – узнать, жива я или нет? И приходит каждую неделю чай попить, – говорит Надежда. – У нас с ней

сохранились хорошие отношения. И есть внук Дима – он уже вырос, работает, возит по Европе разные товары, хочет заработать себе на квартиру. Живет пока с мамой и ее новым мужем. А я, по сути, одна. Хожу по этой 3‑комнатной квартире и не знаю, чем заняться. Был бы сын – я бы ему сготовила, он бы мне что‑то починил – знаете, как без мужчины в доме плохо? То отвалится, это отвалится, и надо кого‑то просить, кому‑то за это деньги платить… В магазин пойду – еле-еле тащу сумку с продуктами. А был бы рядом сын – помог. Да и вообще, я тут одна. Невестка звонит раз в неделю. Случись что – я тут пролежу несколько дней, и никто не хватится. А был бы рядом сын – он бы скорую вызвал или сообщил бы, что все, мамы больше нет. Чтобы организовали похороны“.

По словам пенсионерки, ее родственники рассказывают, что чиновники самоуправлений охотятся за одинокими стариками и их квартирами.

„Одна моя родственница по покойному мужу рассказывала, что стала присматривать за своей родственницей, – говорит Надежда. – Но соцотдел быстро определил ту в дом по уходу и уже стал нацеливаться на ее двухкомнатную квартиру. Моей родственнице пришлось постараться, чтобы забрать оттуда домой хозяйку квартиры. И пенсионеры, знаете, частенько говорят, что квартира должна быть пристроена. Я как это услышала, тут же переоформила завещание. Раньше оно было на внука, который живет за границей, и на внука, который живет здесь. А теперь по завещанию половина от 3‑комнатной квартиры достанется Алексею и половина – его сыну. Алексей – такой доверчивый, его легко можно обмануть. А внук, надеюсь, не допустит, чтобы его отец и мой сын остался на улице“.

Она отмечает, что неоднократно говорила с опекуном о том, чтобы забрать Алексея домой.

„Но Мерган против, – вздыхает Надежда. – Говорит: „А если он снова начнет вас бить?“ Но я верю, что он исправился. Он больше не пьет. И я смогу с ним справиться“.

Пенсионерка добавляет, что недавно купила несколько килограммов клубники и черники и заморозила: „У него же диабет! Черника полезна для глаз, а в клубнике витамины. Я уже мечтаю о том, как буду сыну готовить каждый день полезные блюда. Ему надо поправлять здоровье!“

Она отмечает, что возмущена тем, как чиновники переводят ее единственного сына из одного учреждения в другое. „Они его как какую‑то игрушку перекидывают по разным домам инвалидов, – негодует Надежда. – Говорят: „Тебе тут не место!“ Конечно, я мама, мне жаль Алексея, и я хочу его оттуда забрать!“

Замкнутый круг

Опекун Алексея Мерган Сирк сказала „МК-Эстонии“, что она в курсе пожеланий Надежды Полищук, однако против возвращения Алексея домой.

„За подробными комментариями обратитесь в управу Тарту“, – сказала опекун.

А в управе Тарту „МК-Эстонии“ сообщили, что, если Надежда Полищук хочет стать опекуном, она должна обратиться в суд. А по другим вопросам – к опекуну Алексея, Мерган.

„Я уже обращалась и к Мерган, и в суд, – вздыхает Надежда. – В общем, замкнутый круг“.

„Если человек находится под опекой, то соответствующее заявление пишет опекун“

Маарика Лийвамяэ, руководитель отдела услуг специального социального обеспечения Департамента социального страхования

Прекратить пользоваться услугой специального социального обеспечения человек, которому не назначен опекун, может на основании написанного им заявления, которое нужно подать в Департамент социального страхования.

Если человек находится под опекой, то соответствующее заявление пишет опекун.

Опекуна назначает суд, если человек не в состоянии постоять за себя, принимать решения и его потребность в помощи особенно сильна. В любом из этих двух случаев отказаться от услуги можно на основании заявления. Большая часть людей, обращающаяся к нам за этими услугами, делает это самостоятельно.

Департамент проводит оценку в потребности человека и при наличии свободного места предлагает его ему или его опекуну. Затем они знакомятся с условиями и, если они подходят, подтверждают согласие, и департамент оформляет направление.

Направление на все услуги специального соцобеспечения является добровольным, поскольку человек должен сам проявлять готовность получать помощь и поддержку.

Исключение составляет направление по решению суда. В этом случае суд направляет на круглосуточную услугу, чтобы снизить опасность, которую человек представляет для самого себя или других людей, и для достижения согласия на обращение за другой помощью, которую оказывают за пределами закрытого учреждения социального обеспечения. В таком случае суд определяет, когда и на какое время человека помещают в закрытое учреждение социального обеспечения, где поставщик отвечает за обеспечение безопасности. Взрослый человек с решением суда получает эту услугу в течение всего указанного в судебном постановлении времени.

Что такое услуга специального социального обеспечения?

Это услуги, которые могут оказывать на дому клиента или же в помещениях поставщиков.

В целом весь спектр услуг специального социального обеспечения предназначен для людей, которые по причине состояния психического здоровья в своей повседневной жизни нуждаются в инструктировании, консультировании, сторонней помощи и присмотре.

Среди круглосуточных услуг специального соцобеспечения есть услуги для лиц с расстройством аутистического спектра, с глубоким сложным недостатком здоровья, с нестабильной ремиссией и на основании постановления суда.

Круглосуточная услуга специального социального обеспечения

Право на получение услуги имеет взрослый человек, у которого:

▪ установлен тяжёлый или глубокий недостаток здоровья, либо

▪ определена потеря трудоспособности в объёме не менее 80% или установлено её отсутствие, либо

▪ которому невозможно оказать помощь другими социальными услугами и который не пользуется другими услугами специального социального обеспечения, либо

▪ который нуждается в помощи при уходе за собой и не справляется с повседневными делами или постоянно нуждается для этого в посторонней помощи и инструктировании.

Люди, направленные на круглосуточное социальное обеспечение, проживают в специально оборудованных помещениях, где им помогают и инструктируют в следующем:

▪ формирование, сохранение и развитие социальных отношений;

▪ планирование времени;

▪ проведение свободного времени;

▪ использование публичных услуг;

▪ поиск возможностей обучения, учеба;

▪ развитие навыков справляться с повседневными делами с привлечением человека к развивающим действиям.

Человека поддерживают и оказывают помощь в процедурах по уходу и всех повседневных делах, в которых он нуждается в помощи со стороны, также ему обеспечивают соблюдение схемы лечения, если она у него имеется.

При необходимости человек может получить транспорт до места получения услуг здравоохранения, социальных и прочих публичных услуг. Ему помогают в процедурах по уходу и обеспечивают доступность сестринской помощи.

С учётом потребностей человека и его способности к действиям вместе с ним совершают покупки (необходимые средства гигиены, одежда, постельное бельё) и обеспечивают уход за ними.

При необходимости поставщик услуги занимается также покупкой безрецептурных лекарств, медицинских принадлежностей, гигиенических средств при инконтиненции, а также средств защиты и очищения кожи. Услугу оказывают круглосуточно в помещениях поставщика услуги. Человек оплачивает размещение и питание.

Собственное участие – это плата при получении услуги проживания в сообществе или круглосуточной услуги специального ухода за размещение и питание. Если в отдельно стоящем здании услугу получает более 12 человек, то каждый должен заплатить 320 евро в месяц, а если до 12 человек – 376 евро в месяц. Если клиент не может оплатить свою долю, то он может ходатайствовать о компенсации.

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