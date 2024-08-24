„Верните мне его!“ Одинокая пенсионерка хочет забрать сына из дома по уходу, но чиновники против

„Пока муж еще был жив, мы с ним справлялись, – вздыхает Надежда. – Он держал Алексея в узде. Но когда его не стало, сын распоясался, стал выпивать, а затем вообще стал поднимать на меня руку!“

„Его так сильно избили, что он валялся без сознания на улице, и хорошо, что сердобольный прохожий вызвал скорую, – вздыхает Надежда. – Видимо, очень сильно пострадала голова, он после этого стал многое забывать, перестал себя и свою речь контролировать – он очень сильно изменился“.

„Он женился, у них родился сын Дима, – рассказывает Надежда. – И вроде все было хорошо. Но один раз Леша пошел к друзьям, однако компания собралась плохая, и его избили до такого состояния, что пришлось делать операцию. У нас в Тарту многие меня знают, я всю свою жизнь в Эстонии проработала в местной библиотеке. И в тот вечер я жду и жду, где же Леша? А его все нет и нет. А под утро приходит ко мне знакомая медсестра и говорит: „Тетя Надя, ваш сын в больнице, его прооперировали“. Я тут же побежала в больницу“.

Тут ее голос начинает дрожать, а на глазах выступают слезы: „В 2022 году моего старшего сына не стало – у него один за другим стали отказывать органы, и он умер в больнице“.

„Старший встретил девушку, захотел на ней жениться и уехал к ней на родину, в Россию, – вздыхает она. – К сожалению, жена оказалась не очень хорошей – она с ним плохо обращалась, была жадная. У них была замечательная 2‑комнатная квартира с балконом, но она захотела 3‑комнатную – и в смутные 90‑е вместо обмена они вообще остались без жилья“.

„А если ему что‑то надо, то он звонит не опекуну, а мне, – говорит пенсионерка. – Мама, мама, купи мне то или это! И я покупаю – а что делать!“

„Я рыбку красную себе не покупаю, только смотрю на нее, а сыну в посылку кладу. Консервы дорогие – печень трески! – каждый раз складываю. Вот взяла ему окуня горячего копчения – за 10 евро. Положила еще чай, кофе, сигареты, различные деликатесы и многое другое, – перечисляет пенсионерка. – Каждый раз выходит на 200 евро! Чтобы отправить эту посылку, я вызываю такси, потому что сама до почтового отделения я ее не дотащу. И отправка – еще 15 евро!“

Надежда поясняет, что раньше сын находился в хорошем доме по уходу в Таллинне. Но потом его перевели в Вильянди. „А там практически никто не говорит по-русски, и он там находится в изоляции, – вздыхает мать, у которой сердце кровью обливается от мыслей, как ее кровинушка страдает в доме по уходу. – Он раньше пил, но сейчас, говорит, уже четыре года не то, что водки – пива не пробовал. У него, вдобавок, еще и диабет – и кто, как не мать, может за ним ухаживать и готовить ему подходящую еду? Знаю я, как кормят в домах по уходу…“

Она снова взялась за дело и написала письмо в суд – чтобы ее опять назначили опекуном. „Однако пришел отказ, – вздыхает пенсионерка. – Дескать, возраст. Ну хорошо, пусть я не буду его опекуном – ему назначили Мерган Сирк из управы Тарту, пусть она так и остается его опекуном и получает за это деньги. Но позвольте мне просто забрать сына из дома по уходу домой!“

„Написала отказ от опекунства, и опекуном назначили город Тарту. Сначала я была не против. Но потом, когда его стали переводить из одного дома по уходу в другой, а из другого – в третий, я поняла, что это – не дело! Надо сына забирать домой. Он, наверное, уже во всех домах по уходу в Эстонии побывал!“ – возмущается пенсионерка.

Надежда отмечает, что долгое время сама была опекуном Алексея, и сын жил дома с ней, но потом поняла, что уже не справляется.

По словам Надежды, опекун, конечно, некоторые расходы ей компенсирует – например, когда надо было купить сыну телефон, потому что предыдущий у него в доме по уходу ушлые соседи украли, и она купила новый.

„И Мерган мне потом эти 189 евро компенсировала, – добавляет пенсионерка. – Но обычно я ни о какой компенсации не прошу. У него там на счету уже накопилось прилично, и опекун этими деньгами распоряжается. А я все, что надо сыну, покупаю со своей пенсии. Ну а кто его еще побалует, если не мать?“

Совсем одна

Она добавляет, что бывшая невестка уже давно нашла себе другого мужчину, у нее уже – новая семья.

„Конечно, она мне звонит каждую неделю по средам – узнать, жива я или нет? И приходит каждую неделю чай попить, – говорит Надежда. – У нас с ней

сохранились хорошие отношения. И есть внук Дима – он уже вырос, работает, возит по Европе разные товары, хочет заработать себе на квартиру. Живет пока с мамой и ее новым мужем. А я, по сути, одна. Хожу по этой 3‑комнатной квартире и не знаю, чем заняться. Был бы сын – я бы ему сготовила, он бы мне что‑то починил – знаете, как без мужчины в доме плохо? То отвалится, это отвалится, и надо кого‑то просить, кому‑то за это деньги платить… В магазин пойду – еле-еле тащу сумку с продуктами. А был бы рядом сын – помог. Да и вообще, я тут одна. Невестка звонит раз в неделю. Случись что – я тут пролежу несколько дней, и никто не хватится. А был бы рядом сын – он бы скорую вызвал или сообщил бы, что все, мамы больше нет. Чтобы организовали похороны“.

По словам пенсионерки, ее родственники рассказывают, что чиновники самоуправлений охотятся за одинокими стариками и их квартирами.