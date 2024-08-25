Константин Васильев: „Футбол должен нести позитив!“
16 августа бывшему капитану сборной Эстонии по футболу Константину Васильеву исполнилось 40 лет. 7‑кратный чемпион Эстонии, четырежды обладатель Кубка и шесть раз Суперкубка страны, а также трижды футболист года в Эстонии рассказал, чем он планирует заняться в ближайшее время, и поделился впечатлениями от самых ярких событий в мире футбола в этом году.
Наша беседа с знаменитым эстонским футболистом состоялась после матча таллинской „Флоры“ с командой из Словении „Целе“ в рамках квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Напомним, что в домашнем матче столичная команда неожиданно крупно проиграла гостям 0:5.
– Константин, можете пояснить, в чем причина этого фиаско „Флоры“?
– Какую‑то одну конкретную причину назвать тяжело. Понятно, что соперник был качественнее и сильнее, но, с другой стороны, никак нельзя быть довольным и нашей игрой. Наш план на матч был другой. Вероятно, сказался недостаток опыта международных игр, возможно, и мы не очень хорошо настроились на матч.
– Но организационные меры последовали незамедлительно – был заменен главный тренер…
– Это было решение руководства, так что вопрос больше к ним.
Об эстонском футболе
– Кстати, Словения – ненамного больше Эстонии, но успехи в футболе у наших стран несравнимы. На ЕВРО‑2024 словенцы ни разу не проиграли и в 1/8 финала уступили гораздо более грозной Португалии лишь по пенальти. Почему так? Эстония – не футбольная страна или есть какие‑то объективные причины?
– Начнем с того, что команды Словении хороши не только в футболе. Как спортсмен, живший в этой стране, могу сказать, что словенцы сильны также в баскетболе, волейболе, хоккее с шайбой и гандболе, где показывают неплохие результаты. Их спортсмены популярны внутри страны и пользуются поддержкой со стороны государства.
Кроме того, Словения – это ведь часть бывшей Югославии, которая всегда славилась отличными спортсменами. Так что в целом это вообще более спортивная страна по сравнению с Эстонией.
Думаю, что свою роль играет также близость Германии, Италии и Австрии, что добавляет словенским спортсменам мотивации выступать в этих странах. Определенно немалое влияние оказывает и климат: футболом там можно заниматься хоть 10 месяцев в году. В Эстонии же – не более полугода, в остальное время надо переходить на искусственные поля и в закрытые залы, в некоторых регионах футбол вообще на 2 месяца замирает.
– Недавно завершились сразу два футбольных чемпионата – Европы и Америки. Вы наверняка следили за ними. Как можете прокомментировать их итоги?
– Игры Кубка Америки проходили поздно ночью, поэтому, к сожалению, удалось посмотреть их не все. Чемпионат Европы в целом понравился, еще на групповом этапе как будто закладывались возможные сюрпризы. Именитые команды старались пройти этот этап экономно, меньшими силами. Так что в полуфиналах оказались футбольные гранды, что по-своему справедливо. И в итоге вполне заслуженная победа испанцев, которые на протяжении всего чемпионата демонстрировали наиболее убедительную игру.
ЕВРО‑2024
– А какие из участниц ЕВРО‑2024 вас разочаровали? Согласны ли вы с тем, что главным провалом первенства стала игра команды Франции, считавшейся одним из фаворитов?
– Думаю, что все же это не совсем провал – французская сборная ведь дошла до полуфинала. Что касается качества ее игры, то есть такое мнение, что футбольные сезоны в Европе становятся все длиннее, и игрокам не всегда удается сохранить силы до самого конца. Например, на мой взгляд, уставшими, кроме французов, выглядели также и бельгийцы.
С другой стороны, список претендентов на место в полуфинале – всегда очень большой, так что нет ничего удивительного в том, что кто‑то туда не попал.
– Что скажете по поводу доползавшей до финала сборной Англии, нещадно критикуемой специалистами и журналистами? Есть мнение, что в ее скучной и неэффективной игре был повинен тренер Гарет Саутгейт. Косвенное тому подтверждение – его отставка.
– Многие сегодня сходятся во мнении, что потенциал футболистов сборной Англии был гораздо выше, чем та игра, которую они смогли показать.
Что касается тренера, то за период его 8‑летней работы английская сборная дважды играла в финалах чемпионата Европы, дошла до полуфинала Чемпионата мира‑2018 и до четвертьфинала мирового первенства в 2022 году. Поэтому отношение к Саутгейту у меня – двоякое.
Скорее, здесь большую роль сыграл случай. Если бы англичане сейчас выиграли, ему бы чуть ли не памятник поставили и должны были присвоить рыцарское звание. Но случилось так, как случилось. Думаю, что он поступал так, как считал правильнее, но команде чего‑то не хватило в конце.
– Заметили ли вы какие‑то новые футбольные тенденции в ходе чемпионата?
– Я бы не сказал, что что‑то радикально изменилось, но общий уровень команд поднялся. А сюрпризы со стороны команд Словакии, Словении, Грузии вообще оставляют чувство, что возможно все. В какой‑то степени превалировал прагматичный оборонительный футбол. Может быть, влияние оказало и то, что в плей-офф можно было пройти и с третьего места в группе. Команды скрупулезно подсчитывали, что им выгодно в той или иной игре, и такие матчи были немного скучноваты. Например, игра Румыния – Словакия, в которой команды откровенно играли на устраивающую их обеих ничью. В то же время испанская атакующая тактика в очередной раз показала, что можно доминировать и выигрывать турниры.
А был ли пенальти?
– На мой взгляд, самым интересным матчем чемпионата стала игра Германия – Испания. Как вы считаете, если бы судья Энтони Тейлор решился поставить пенальти за попадание мяча в руку испанского защитника Марка Кукурелья, это могло бы привести к другому итоговому результату? Это был самый спорный момент чемпионата.
– Это произошло уже в дополнительное время при счете 1:1. Конечно, мы не можем с уверенностью сказать, что в случае назначения пенальти и его реализации результат был бы другим и в полуфинал прошли бы немцы. Но нас бы точно ожидали последующие сумасшедшие 13 минут.
Кстати, если бы решение по пенальти было принято, зрители, эксперты и журналисты точно так же, как и сейчас, разделились бы на два лагеря – „за“ и „против“. Разумеется, это был ключевой момент матча и в какой‑то степени всего чемпионата.
Что касается моего мнения, то в случае, когда мяч летит в направлении ворот и он остановлен рукой, мне бы было понятнее, если бы за это был назначен пенальти.
– У вас – сильный удар с дальних дистанций. Подсчитывали ли вы, сколько раз таким образом поразили ворота соперников? Сколько всего голов на вашем счету?
– Нет, никогда не вел такую статистику. Но действительно у меня был период, когда с дальних дистанций (20–30 метров) мне удавалось как забивать, так и создавать реальную угрозу воротам соперников.
Самый удачный клуб
– Вы играли во многих клубах. Какой из них для вас оказался самым удачным?
– С точки зрения результата – это польский клуб „Ягеллония“. Что касается комфорта, то мне повезло: в каждой команде я чувствовал себя очень хорошо.
Обо всех клубах у меня остались приятные впечатления, сохранились добрые знакомства и контакты.
– Вы завершили карьеру в сборной. А как долго планируете играть в клубе?
– Время покажет. Надолго вперед я не загадываю, каждый раз принимаю решение в конце сезона. Все зависит в первую очередь от здоровья, а играть желания меньше не становится.
– У вас есть тренерская лицензия. Собираетесь после окончания игровой карьеры работать тренером?
– Да, тренерская лицензия есть, и сейчас я прохожу тренерские курсы еще и на следующую лицензию. Хотел бы попробовать свои силы в качестве тренера, жизнь покажет.
– А чем бы вы хотели или могли бы заниматься кроме спорта?
– Я все же хотел бы остаться в футболе и заниматься тренерской работой. Но если по каким‑то причинам это не сложится, без дела сидеть точно не буду, найду занятие по душе. Честно говоря, пока не думал об этом.
Загадка № 14
– Почему вы всегда играли под номером 14? Это – ваш выбор или дело случая?
– Сначала это было делом случая, но после нескольких таких совпадений стало осознанным выбором.
Когда я приходил в команду, всегда интересовался, свободен ли номер 14. Но если он был занят, для меня не было и нет никакой проблемы играть под другим номером.
– Для вас что‑то значит это число? Возможно, вы считаете его счастливым и, например, селитесь в гостинице в номере 14?
– Нет, специально ничего такого не подгадываю. Но, конечно, определенные ассоциации есть, ведь под номером 14 играли немало именитых игроков.
В первую очередь это – „летучий голландец“ Йохан Кройф, который много нового и полезного принес в мировой футбол и прославил этот номер. Также с номером 14 на спине играл и знаменитый француз Тьерри Анри.
О семье
– Расскажите о вашей семье. Чем занимаются ваша супруга и дочери?
– Старшая дочь Валерия занимается футболом, младшая Виктория – тоже активная, занимается танцами. При этом обе дочери занимаются также и в музыкальной школе: Валерия играет на фортепиано, а Виктория – на виолончели.
Моя супруга Яна – педагог, профессиональным спортом не занимается, но все мы любим спорт и держим себя в форме.
– У вас скоро юбилей, но существует такое популярное суеверие, что 40‑летие отмечать не стоит. Вы верите в приметы?
– Мой день рождения – в августе, и в это время футбольный сезон в разгаре. Поэтому устраивать большие торжества в этот день обычно не получается. Но в любом случае отмечать буду – это ведь день рождения, а значит – праздник и позитивные эмоции!
Позитива в жизни вообще должно быть как можно больше. Поэтому надеюсь, что футбол всегда будет приносить людям больше радости и приятных впечатлений.