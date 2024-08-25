Константин Васильев: „Футбол должен нести позитив!“

– Недавно завершились сразу два футбольных чемпионата – Европы и Америки. Вы наверняка следили за ними. Как можете прокомментировать их итоги?

Думаю, что свою роль играет также близость Германии, Италии и Австрии, что добавляет словенским спортсменам мотивации выступать в этих странах. Определенно немалое влияние оказывает и климат: футболом там можно заниматься хоть 10 месяцев в году. В Эстонии же – не более полугода, в остальное время надо переходить на искусственные поля и в закрытые залы, в некоторых регионах футбол вообще на 2 месяца замирает.

Кроме того, Словения – это ведь часть бывшей Югославии, которая всегда славилась отличными спортсменами. Так что в целом это вообще более спортивная страна по сравнению с Эстонией.

– Начнем с того, что команды Словении хороши не только в футболе. Как спортсмен, живший в этой стране, могу сказать, что словенцы сильны также в баскетболе, волейболе, хоккее с шайбой и гандболе, где показывают неплохие результаты. Их спортсмены популярны внутри страны и пользуются поддержкой со стороны государства.

– Кстати, Словения – ненамного больше Эстонии, но успехи в футболе у наших стран несравнимы. На ЕВРО‑2024 словенцы ни разу не проиграли и в 1/8 финала уступили гораздо более грозной Португалии лишь по пенальти. Почему так? Эстония – не футбольная страна или есть какие‑то объективные причины?

▪ 7‑кратный обладатель приза Эстонской федерации футбола „Серебряный мяч“ за самый красивый гол. Трижды футболист года в Эстонии.

▪ Всего на клубном уровне сыграл более 525 игр и забил 126 голов.

▪ Футбольный дебют состоялся в 2001 в 16‑летнем возрасте в клубе HÜJK Emmaste.

– Это было решение руководства, так что вопрос больше к ним.

– Какую‑то одну конкретную причину назвать тяжело. Понятно, что соперник был качественнее и сильнее, но, с другой стороны, никак нельзя быть довольным и нашей игрой. Наш план на матч был другой. Вероятно, сказался недостаток опыта международных игр, возможно, и мы не очень хорошо настроились на матч.

– Константин, можете пояснить, в чем причина этого фиаско „Флоры“?

Наша беседа с знаменитым эстонским футболистом состоялась после матча таллинской „Флоры“ с командой из Словении „Целе“ в рамках квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Напомним, что в домашнем матче столичная команда неожиданно крупно проиграла гостям 0:5.

Скорее, здесь большую роль сыграл случай. Если бы англичане сейчас выиграли, ему бы чуть ли не памятник поставили и должны были присвоить рыцарское звание. Но случилось так, как случилось. Думаю, что он поступал так, как считал правильнее, но команде чего‑то не хватило в конце.

Что касается тренера, то за период его 8‑летней работы английская сборная дважды играла в финалах чемпионата Европы, дошла до полуфинала Чемпионата мира‑2018 и до четвертьфинала мирового первенства в 2022 году. Поэтому отношение к Саутгейту у меня – двоякое.

– Многие сегодня сходятся во мнении, что потенциал футболистов сборной Англии был гораздо выше, чем та игра, которую они смогли показать.

– Что скажете по поводу доползавшей до финала сборной Англии, нещадно критикуемой специалистами и журналистами? Есть мнение, что в ее скучной и неэффективной игре был повинен тренер Гарет Саутгейт. Косвенное тому подтверждение – его отставка.

С другой стороны, список претендентов на место в полуфинале – всегда очень большой, так что нет ничего удивительного в том, что кто‑то туда не попал.

– Думаю, что все же это не совсем провал – французская сборная ведь дошла до полуфинала. Что касается качества ее игры, то есть такое мнение, что футбольные сезоны в Европе становятся все длиннее, и игрокам не всегда удается сохранить силы до самого конца. Например, на мой взгляд, уставшими, кроме французов, выглядели также и бельгийцы.

– А какие из участниц ЕВРО‑2024 вас разочаровали? Согласны ли вы с тем, что главным провалом первенства стала игра команды Франции, считавшейся одним из фаворитов?

– Игры Кубка Америки проходили поздно ночью, поэтому, к сожалению, удалось посмотреть их не все. Чемпионат Европы в целом понравился, еще на групповом этапе как будто закладывались возможные сюрпризы. Именитые команды старались пройти этот этап экономно, меньшими силами. Так что в полуфиналах оказались футбольные гранды, что по-своему справедливо. И в итоге вполне заслуженная победа испанцев, которые на протяжении всего чемпионата демонстрировали наиболее убедительную игру.

– Нет, никогда не вел такую статистику. Но действительно у меня был период, когда с дальних дистанций (20–30 метров) мне удавалось как забивать, так и создавать реальную угрозу воротам соперников.

– У вас – сильный удар с дальних дистанций. Подсчитывали ли вы, сколько раз таким образом поразили ворота соперников? Сколько всего голов на вашем счету?

Что касается моего мнения, то в случае, когда мяч летит в направлении ворот и он остановлен рукой, мне бы было понятнее, если бы за это был назначен пенальти.

Кстати, если бы решение по пенальти было принято, зрители, эксперты и журналисты точно так же, как и сейчас, разделились бы на два лагеря – „за“ и „против“. Разумеется, это был ключевой момент матча и в какой‑то степени всего чемпионата.

– Это произошло уже в дополнительное время при счете 1:1. Конечно, мы не можем с уверенностью сказать, что в случае назначения пенальти и его реализации результат был бы другим и в полуфинал прошли бы немцы. Но нас бы точно ожидали последующие сумасшедшие 13 минут.

– На мой взгляд, самым интересным матчем чемпионата стала игра Германия – Испания. Как вы считаете, если бы судья Энтони Тейлор решился поставить пенальти за попадание мяча в руку испанского защитника Марка Кукурелья, это могло бы привести к другому итоговому результату? Это был самый спорный момент чемпионата.

А был ли пенальти?

– Я бы не сказал, что что‑то радикально изменилось, но общий уровень команд поднялся. А сюрпризы со стороны команд Словакии, Словении, Грузии вообще оставляют чувство, что возможно все. В какой‑то степени превалировал прагматичный оборонительный футбол. Может быть, влияние оказало и то, что в плей-офф можно было пройти и с третьего места в группе. Команды скрупулезно подсчитывали, что им выгодно в той или иной игре, и такие матчи были немного скучноваты. Например, игра Румыния – Словакия, в которой команды откровенно играли на устраивающую их обеих ничью. В то же время испанская атакующая тактика в очередной раз показала, что можно доминировать и выигрывать турниры.

– Заметили ли вы какие‑то новые футбольные тенденции в ходе чемпионата?

Самый удачный клуб

– Вы играли во многих клубах. Какой из них для вас оказался самым удачным?

– С точки зрения результата – это польский клуб „Ягеллония“. Что касается комфорта, то мне повезло: в каждой команде я чувствовал себя очень хорошо.

Обо всех клубах у меня остались приятные впечатления, сохранились добрые знакомства и контакты.

– Вы завершили карьеру в сборной. А как долго планируете играть в клубе?

– Время покажет. Надолго вперед я не загадываю, каждый раз принимаю решение в конце сезона. Все зависит в первую очередь от здоровья, а играть желания меньше не становится.

– У вас есть тренерская лицензия. Собираетесь после окончания игровой карьеры работать тренером?

– Да, тренерская лицензия есть, и сейчас я прохожу тренерские курсы еще и на следующую лицензию. Хотел бы попробовать свои силы в качестве тренера, жизнь покажет.

– А чем бы вы хотели или могли бы заниматься кроме спорта?

– Я все же хотел бы остаться в футболе и заниматься тренерской работой. Но если по каким‑то причинам это не сложится, без дела сидеть точно не буду, найду занятие по душе. Честно говоря, пока не думал об этом.

Загадка № 14

– Почему вы всегда играли под номером 14? Это – ваш выбор или дело случая?

– Сначала это было делом случая, но после нескольких таких совпадений стало осознанным выбором.

Когда я приходил в команду, всегда интересовался, свободен ли номер 14. Но если он был занят, для меня не было и нет никакой проблемы играть под другим номером.

– Для вас что‑то значит это число? Возможно, вы считаете его счастливым и, например, селитесь в гостинице в номере 14?

– Нет, специально ничего такого не подгадываю. Но, конечно, определенные ассоциации есть, ведь под номером 14 играли немало именитых игроков.

В первую очередь это – „летучий голландец“ Йохан Кройф, который много нового и полезного принес в мировой футбол и прославил этот номер. Также с номером 14 на спине играл и знаменитый француз Тьерри Анри.

О семье

– Расскажите о вашей семье. Чем занимаются ваша супруга и дочери?

– Старшая дочь Валерия занимается футболом, младшая Виктория – тоже активная, занимается танцами. При этом обе дочери занимаются также и в музыкальной школе: Валерия играет на фортепиано, а Виктория – на виолончели.

Моя супруга Яна – педагог, профессиональным спортом не занимается, но все мы любим спорт и держим себя в форме.

– У вас скоро юбилей, но существует такое популярное суеверие, что 40‑летие отмечать не стоит. Вы верите в приметы?

– Мой день рождения – в августе, и в это время футбольный сезон в разгаре. Поэтому устраивать большие торжества в этот день обычно не получается. Но в любом случае отмечать буду – это ведь день рождения, а значит – праздник и позитивные эмоции!

Позитива в жизни вообще должно быть как можно больше. Поэтому надеюсь, что футбол всегда будет приносить людям больше радости и приятных впечатлений.