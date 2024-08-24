Возмущенная жительница Таллинна жалуется на чаек: „Как‑то же можно прекратить этот галдеж и сократить количество птиц в городе?“

Письмо читателя Валентина Филипповна, Таллинн. Я – давняя подписчица еженедельника „МК-Эстония“, и как сейчас помню: в газете весной написали большую статью о том, как правильно убирать с крыш гнезда птиц. К сожалению, не все, видимо, выписывают вашу газету – а зря! – и не все читали эту замечательную статью. В нашем доме председатель сходил весной на крышу с пакетом и убрал, а вот на соседних домах – нет. И каждое утро я теперь просыпаюсь от криков чаек, которые делят сокровища, найденные на помойке… Эти крики продолжаются целыми днями! Чайки порой даже перекрикивают телевизор – приходится громкость прибавлять. Скоро оглохну уже из-за этих чаек. А окна не закрыть – душно. Как я помню из той статьи, убирать гнезда сейчас уже поздно. Вылупились птенцы, и чайки их учат летать. Но как‑то же можно прекратить этот галдеж и сократить количество птиц в городе? Или уже поздно, остается только терпеть?

От редакции:

„С каждым годом число чаек в городе растет, – отмечают в мэрии Таллинна, ссылаясь на сайт Эстонского союза защиты животных. – Эта проблема касается уже не только прибрежных городов: чайки обосновались и в материковой части страны. Почему чайки перебираются в город? Одна из причин – обилие подходящих для гнездования мест. Чайки с удовольствием гнездятся на крышах высоких зданий: там им никто не мешает, а пролететь несколько километров в поисках пищи для них вовсе не проблема“.

Зоозащитники отмечают: „Птенцы чайки могут покидать гнездо в очень юном возрасте. Иногда они падают с края крыши, когда им всего пара дней. Заботливые родители не бросают своих птенцов и кормят их уже на земле. Делают они это рано утром и поздно вечером так, что местные жители могут этого и не замечать. Однако это не означает, что птенца бросили и что он в беде. Если приблизиться к здоровому птенцу чайки, он закричит, зовя на помощь, и далее сверху быстро последует ответ в виде помета или сильных ударов клювом. Сделать с этим, к сожалению, ничего нельзя. Убивать, травмировать или куда‑либо перемещать птиц запрещено! Проще предотвращать проблему и содержать крышу дома в порядке!“

„Наиболее эффективный метод борьбы с птицами – использование ограждений, препятствующих приземлению, – отмечают в мэрии. – Металлические шипы достаточно длинные и расположены плотно друг к другу, ни одна птица не захочет к ним приближаться. Такой отпугиватель эффективен для всех птиц. Установка препятствующих приземлению отпугивателей для птиц – решение на многие годы. Их следует устанавливать по краям крыши, вокруг дымоходов и вентиляционных отверстий. Этого достаточно, чтобы птицы посчитали крышу небезопасным местом гнездования. Для защиты более узких поверхностей, таких как подоконники или перила балкона, достаточно шипов от птиц“.