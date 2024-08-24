Возмущенная жительница Таллинна жалуется на чаек: „Как‑то же можно прекратить этот галдеж и сократить количество птиц в городе?“(49)
В редакцию газеты МК-Эстония поступило письмо от читательницы, которая жалуется на бесконечный крик чаек.
От редакции:
„С каждым годом число чаек в городе растет, – отмечают в мэрии Таллинна, ссылаясь на сайт Эстонского союза защиты животных. – Эта проблема касается уже не только прибрежных городов: чайки обосновались и в материковой части страны. Почему чайки перебираются в город? Одна из причин – обилие подходящих для гнездования мест. Чайки с удовольствием гнездятся на крышах высоких зданий: там им никто не мешает, а пролететь несколько километров в поисках пищи для них вовсе не проблема“.
Зоозащитники отмечают: „Птенцы чайки могут покидать гнездо в очень юном возрасте. Иногда они падают с края крыши, когда им всего пара дней. Заботливые родители не бросают своих птенцов и кормят их уже на земле. Делают они это рано утром и поздно вечером так, что местные жители могут этого и не замечать. Однако это не означает, что птенца бросили и что он в беде. Если приблизиться к здоровому птенцу чайки, он закричит, зовя на помощь, и далее сверху быстро последует ответ в виде помета или сильных ударов клювом. Сделать с этим, к сожалению, ничего нельзя. Убивать, травмировать или куда‑либо перемещать птиц запрещено! Проще предотвращать проблему и содержать крышу дома в порядке!“
„Наиболее эффективный метод борьбы с птицами – использование ограждений, препятствующих приземлению, – отмечают в мэрии. – Металлические шипы достаточно длинные и расположены плотно друг к другу, ни одна птица не захочет к ним приближаться. Такой отпугиватель эффективен для всех птиц. Установка препятствующих приземлению отпугивателей для птиц – решение на многие годы. Их следует устанавливать по краям крыши, вокруг дымоходов и вентиляционных отверстий. Этого достаточно, чтобы птицы посчитали крышу небезопасным местом гнездования. Для защиты более узких поверхностей, таких как подоконники или перила балкона, достаточно шипов от птиц“.
В Таллиннском департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства также подчеркивают: „Поскольку чайки не относятся к охраняемым видам и в то же время не представляют собой большой проблемы, нет необходимости заниматься их отпугиванием или снижением их численности. Сокращение количества чаек в Таллинне не обосновано. До тех пор, пока в городе будет
достаточно мест для гнездования (например, на крышах домов), а рядом с гнездом будет достаточно пищи (как в море, так и в виде остатков еды), борьба с чайками – бесполезное занятие“
В департаменте обращают внимание на то, что в контроле численности чаек основную роль играет собственник земли. Он может позаботиться, чтобы птицы не строили гнезда на крыше здания, находящегося в его собственности, чтобы мусорные контейнеры были надежно закрыты, а с территории вокруг оперативно убирали отходы.
Также очень важно, чтобы чаек и их птенцов в городе специально не кормили, поскольку это еще больше привяжет их к городской среде и даст сигнал, что человек не опасен. МуПо также может выписать нарушителям штраф – до 9600 евро.