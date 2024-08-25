МК Эстония
25.08.2024, 11:30

Заморозь-ка морожко: Как выбрать идеальный аппарат для приготовления десерта – вкусного домашнего мороженого?

 
Юлия Дэуш
Домашние технологии: хотя эксперты и говорят, что дома не добиться качества изготовления мороженого, как на фабрике, но все‑таки самое вкусное мороженое – сделанное своими руками
Домашние технологии: хотя эксперты и говорят, что дома не добиться качества изготовления мороженого, как на фабрике, но все‑таки самое вкусное мороженое – сделанное своими руками
ФОТО: Yeko Photo Studio | freepik.com

Пожалуй, все любят мороженое. А если готовить его дома, то можно экспериментировать с рецептами и контролировать ингредиенты, избегая добавок и консервантов. Но для этого потре­буется специальный прибор – мороженица. Выбор подходящего устройства может показаться сложной задачей из-за разнообразия моделей. „МК-Эстония“ выяснила, на какие критерии ориен­тироваться при покупке и как использовать эти аппараты.

Как отмечает Айвар Аус, член правления фабрики мороженого Premia Tallinna Külmhoone, средний сладкоежка в Эстонии съедает за год 10 литров мороженого, что составляет примерно 50 вафельных рожков Eriti Rammus. Среди вкусов чаще отдают предпочтение ванильному или шоколадному, а больше всего покупают мороженое на палочке. Но можно ли дома приготовить мороженое такого же качества, как покупное?

Начальник производства компании Balbiino Маргарита Кондракова уверена, что нет.

„Потому что в приготовлении мороженого значимы технологические режимы – смешивания, пастеризации, гомогенизации. Очень важна гомогенизация – то есть создание однородной массы. Если посмотреть гомогенизированную смесь под микроскопом, то мы увидим, что все молекулы – белков, жиров, аминокислот, других компонентов – однородные, прилипшие друг к другу, что называется „поженившиеся“, – рассказывает она. – В домашних условиях этого нереально добиться“.

Специалист также поясняет, что далее смесь нужно правильно взбить и охладить.

„Как взбивают массу в промышленных производствах? Ее насыщают мельчайшими пузырьками воздуха, за счет которых и появляется воздушность“, – говорит эксперт.

Также используют специальные установки, позволяющие охлаждать при температуре минус 55 градусов.

Как отмечает Маргарита, в приготовлении домашнего мороженого невозможно достичь идеальной воздушности и консистенции – мороженицы не могут гомогенизировать массу и взбить до нужной конси­стенции. „Если на производственных линиях диапазон взбитости мороженого – от 10% до 100%, то в мороженицах он очень низкий“, – отмечает эксперт.

Однако представитель Premia Айвар Аус считает: „Вкусное мороженое можно приготовить как дома, так и в производственных условиях. У мороженого, произведенного на предприятии, безусловно, есть преимущества, так как весь процесс тщательно подготовлен, проте­стирован и строго контролируется. Технологический процесс в итоге гарантирует мороженое с равномерной, приятно шелко­вистой текстурой“.

Традиционно самые большие продажи на протяжении многих лет – в июне.

Айвар Аус, член правления Premia Tallinna Külmhoone AS

Хотя за эти годы потребление мороженого среди эстонцев несколько изменилось, одно осталось неизменным – больше всего мороженого съедают именно в летние месяцы. Для летних месяцев производят практически столько же мороженого, сколько и на весь остальной год.

Традиционно самые большие продажи на протяжении многих лет – в июне.

В прошлом году проведенный Initiative опрос „Известность и имидж брендов мороженого“ (август-­сентябрь 2023 года) подтвердил, что мороженое – это не только детское лакомство. Самые большие любители мороженого – люди в возрасте 11–14 лет и 45–55 лет.

Хотя профили потребителей сильно различаются, и у каждого человека есть свои любимые виды мороженого, вкусы жителей Эстонии во всех возрастных

группах довольно схожи. Больше всего любят ванильное, шоколадное и карамельное мороженое. В последние годы в число фаворитов также вошли мороженое с орехами и различные фруктовые и ягодные вкусы.

Согласно данным исследования розничного рынка, проведенного международной компанией Nielsen в 2024 году, больше всего среди любителей мороженого популярны – мороженое на палочке, мороженое в вафельном рожке и вафельном стаканчике.

Сезонные хиты

По словам Татьяны Фромзель, соучредителя и генерального директора Frogest OÜ, в этом году еще до начала лета мороженица стала рекордсменом по

популярности у покупателей. Среди хитов – мороженицы фирмы Ninja.

„И эта тенденция наблюдается не только в Эстонии, но и по всей Европе. Все благодаря агрессивной рекламе производителя через социальные сети – в каждой стране они покупают рекламу у топовых блогеров. Из-за этого видеорецепты становятся вирусными видео, охваты зашкаливают, и люди хотят повторить эти рецепты и на своей кухне“, – объясняет она.

На сайте сети магазинов Euronics в топ моделей кроме популярной Ninja входит также Sage the Smart Scoop – несмотря на довольно высокую стоимость. А в интернет-­магазине техники OnOff в топе товаров – машинка для мороженого Rommelsbacher, которая находится в средней ценовой категории. Устройства можно условно разделить на два типа, у каждого из них – свои преимущества и недостатки.

Модели морожениц от самых простых до технологически продвинутых

Модели морожениц от самых простых до технологически продвинутых
Модели морожениц от самых простых до технологически продвинутых
Модели морожениц от самых простых до технологически продвинутых

Полуавтоматические

Такая мороженица представляет собой чашу – с мотором и лопастью для смешивания.

Прежде чем начать готовить, чашу-резервуар нужно охладить в морозильнике. После этого ингредиенты помещают в чашу, и устройство перемешивает их до готовности. Как правило, данные модели продаются по доступной цене и отличаются простотой в использовании.

Из минусов – для того, чтобы каждый раз замораживать чашу, потре­буется не только время, но и место в морозильнике.

Компрессорные

Автоматические мороженицы – или, как еще их называют, фризеры – оснащены встроенным компрессором, который охлаждает ингредиенты в процессе приготовления. Бесспорный плюс – экономия времени, потому что никаких дополни­тельных манипуляций с чашей не требуется. К тому же эти модели дают возможность приготовить нескольких порций мороженого подряд, что удобно, например, для большой семьи или компании гостей.

Из минусов – высокая стоимость и относительно большие размеры. За технологии придется доплатить.

Главные критерии

На что обратить внимание при покупке мороженицы?

▪ Объем чаши. Выбирайте объем в зависимости от количества людей, для которых вы планируете готовить. Обычно объем варьируется от 0,5 до 2 литров.

▪ Мощность и скорость приготовления: чем выше мощность устройства, тем быстрее оно приготовит мороженое. Однако для домашних нужд обычно достаточно мощности 100–200 Вт.

▪ Материал чаши: нержавеющая сталь – долговечнее, чем пластик, и лучше сохраняет холод.

▪ Удобство использования и очистки. Проверьте, насколько легко устройство разбирать и чистить. Съемные части значительно упрощают этот процесс.

▪ Дополнительные функции. Наличие таймера, автоматического отключения или функции поддержания холода может существенно упростить использование устройства.

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