Заморозь-ка морожко: Как выбрать идеальный аппарат для приготовления десерта – вкусного домашнего мороженого?
Пожалуй, все любят мороженое. А если готовить его дома, то можно экспериментировать с рецептами и контролировать ингредиенты, избегая добавок и консервантов. Но для этого потребуется специальный прибор – мороженица. Выбор подходящего устройства может показаться сложной задачей из-за разнообразия моделей. „МК-Эстония“ выяснила, на какие критерии ориентироваться при покупке и как использовать эти аппараты.
Как отмечает Айвар Аус, член правления фабрики мороженого Premia Tallinna Külmhoone, средний сладкоежка в Эстонии съедает за год 10 литров мороженого, что составляет примерно 50 вафельных рожков Eriti Rammus. Среди вкусов чаще отдают предпочтение ванильному или шоколадному, а больше всего покупают мороженое на палочке. Но можно ли дома приготовить мороженое такого же качества, как покупное?
Начальник производства компании Balbiino Маргарита Кондракова уверена, что нет.
„Потому что в приготовлении мороженого значимы технологические режимы – смешивания, пастеризации, гомогенизации. Очень важна гомогенизация – то есть создание однородной массы. Если посмотреть гомогенизированную смесь под микроскопом, то мы увидим, что все молекулы – белков, жиров, аминокислот, других компонентов – однородные, прилипшие друг к другу, что называется „поженившиеся“, – рассказывает она. – В домашних условиях этого нереально добиться“.
Специалист также поясняет, что далее смесь нужно правильно взбить и охладить.
„Как взбивают массу в промышленных производствах? Ее насыщают мельчайшими пузырьками воздуха, за счет которых и появляется воздушность“, – говорит эксперт.
Также используют специальные установки, позволяющие охлаждать при температуре минус 55 градусов.
Как отмечает Маргарита, в приготовлении домашнего мороженого невозможно достичь идеальной воздушности и консистенции – мороженицы не могут гомогенизировать массу и взбить до нужной консистенции. „Если на производственных линиях диапазон взбитости мороженого – от 10% до 100%, то в мороженицах он очень низкий“, – отмечает эксперт.
Однако представитель Premia Айвар Аус считает: „Вкусное мороженое можно приготовить как дома, так и в производственных условиях. У мороженого, произведенного на предприятии, безусловно, есть преимущества, так как весь процесс тщательно подготовлен, протестирован и строго контролируется. Технологический процесс в итоге гарантирует мороженое с равномерной, приятно шелковистой текстурой“.
Сезонные хиты
По словам Татьяны Фромзель, соучредителя и генерального директора Frogest OÜ, в этом году еще до начала лета мороженица стала рекордсменом по
популярности у покупателей. Среди хитов – мороженицы фирмы Ninja.
„И эта тенденция наблюдается не только в Эстонии, но и по всей Европе. Все благодаря агрессивной рекламе производителя через социальные сети – в каждой стране они покупают рекламу у топовых блогеров. Из-за этого видеорецепты становятся вирусными видео, охваты зашкаливают, и люди хотят повторить эти рецепты и на своей кухне“, – объясняет она.
На сайте сети магазинов Euronics в топ моделей кроме популярной Ninja входит также Sage the Smart Scoop – несмотря на довольно высокую стоимость. А в интернет-магазине техники OnOff в топе товаров – машинка для мороженого Rommelsbacher, которая находится в средней ценовой категории. Устройства можно условно разделить на два типа, у каждого из них – свои преимущества и недостатки.
Модели морожениц от самых простых до технологически продвинутых
Полуавтоматические
Такая мороженица представляет собой чашу – с мотором и лопастью для смешивания.
Прежде чем начать готовить, чашу-резервуар нужно охладить в морозильнике. После этого ингредиенты помещают в чашу, и устройство перемешивает их до готовности. Как правило, данные модели продаются по доступной цене и отличаются простотой в использовании.
Из минусов – для того, чтобы каждый раз замораживать чашу, потребуется не только время, но и место в морозильнике.
Компрессорные
Автоматические мороженицы – или, как еще их называют, фризеры – оснащены встроенным компрессором, который охлаждает ингредиенты в процессе приготовления. Бесспорный плюс – экономия времени, потому что никаких дополнительных манипуляций с чашей не требуется. К тому же эти модели дают возможность приготовить нескольких порций мороженого подряд, что удобно, например, для большой семьи или компании гостей.
Из минусов – высокая стоимость и относительно большие размеры. За технологии придется доплатить.