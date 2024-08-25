Заморозь-ка морожко: Как выбрать идеальный аппарат для приготовления десерта – вкусного домашнего мороженого?

По словам Татьяны Фромзель, соучредителя и генерального директора Frogest OÜ, в этом году еще до начала лета мороженица стала рекордсменом по

Согласно данным исследования розничного рынка, проведенного международной компанией Nielsen в 2024 году, больше всего среди любителей мороженого популярны – мороженое на палочке, мороженое в вафельном рожке и вафельном стаканчике.

группах довольно схожи. Больше всего любят ванильное, шоколадное и карамельное мороженое. В последние годы в число фаворитов также вошли мороженое с орехами и различные фруктовые и ягодные вкусы.

Хотя профили потребителей сильно различаются, и у каждого человека есть свои любимые виды мороженого, вкусы жителей Эстонии во всех возрастных

В прошлом году проведенный Initiative опрос „Известность и имидж брендов мороженого“ (август-­сентябрь 2023 года) подтвердил, что мороженое – это не только детское лакомство. Самые большие любители мороженого – люди в возрасте 11–14 лет и 45–55 лет.

Традиционно самые большие продажи на протяжении многих лет – в июне.

Хотя за эти годы потребление мороженого среди эстонцев несколько изменилось, одно осталось неизменным – больше всего мороженого съедают именно в летние месяцы. Для летних месяцев производят практически столько же мороженого, сколько и на весь остальной год.

Традиционно самые большие продажи на протяжении многих лет – в июне.

Однако представитель Premia Айвар Аус считает: „Вкусное мороженое можно приготовить как дома, так и в производственных условиях. У мороженого, произведенного на предприятии, безусловно, есть преимущества, так как весь процесс тщательно подготовлен, проте­стирован и строго контролируется. Технологический процесс в итоге гарантирует мороженое с равномерной, приятно шелко­вистой текстурой“.

Как отмечает Маргарита, в приготовлении домашнего мороженого невозможно достичь идеальной воздушности и консистенции – мороженицы не могут гомогенизировать массу и взбить до нужной конси­стенции. „Если на производственных линиях диапазон взбитости мороженого – от 10% до 100%, то в мороженицах он очень низкий“, – отмечает эксперт.

„Как взбивают массу в промышленных производствах? Ее насыщают мельчайшими пузырьками воздуха, за счет которых и появляется воздушность“, – говорит эксперт.

Специалист также поясняет, что далее смесь нужно правильно взбить и охладить.

„Потому что в приготовлении мороженого значимы технологические режимы – смешивания, пастеризации, гомогенизации. Очень важна гомогенизация – то есть создание однородной массы. Если посмотреть гомогенизированную смесь под микроскопом, то мы увидим, что все молекулы – белков, жиров, аминокислот, других компонентов – однородные, прилипшие друг к другу, что называется „поженившиеся“, – рассказывает она. – В домашних условиях этого нереально добиться“.

Как отмечает Айвар Аус, член правления фабрики мороженого Premia Tallinna Külmhoone, средний сладкоежка в Эстонии съедает за год 10 литров мороженого, что составляет примерно 50 вафельных рожков Eriti Rammus. Среди вкусов чаще отдают предпочтение ванильному или шоколадному, а больше всего покупают мороженое на палочке. Но можно ли дома приготовить мороженое такого же качества, как покупное?

популярности у покупателей. Среди хитов – мороженицы фирмы Ninja.

„И эта тенденция наблюдается не только в Эстонии, но и по всей Европе. Все благодаря агрессивной рекламе производителя через социальные сети – в каждой стране они покупают рекламу у топовых блогеров. Из-за этого видеорецепты становятся вирусными видео, охваты зашкаливают, и люди хотят повторить эти рецепты и на своей кухне“, – объясняет она.

На сайте сети магазинов Euronics в топ моделей кроме популярной Ninja входит также Sage the Smart Scoop – несмотря на довольно высокую стоимость. А в интернет-­магазине техники OnOff в топе товаров – машинка для мороженого Rommelsbacher, которая находится в средней ценовой категории. Устройства можно условно разделить на два типа, у каждого из них – свои преимущества и недостатки.

Модели морожениц от самых простых до технологически продвинутых

Полуавтоматические

Такая мороженица представляет собой чашу – с мотором и лопастью для смешивания.

Прежде чем начать готовить, чашу-резервуар нужно охладить в морозильнике. После этого ингредиенты помещают в чашу, и устройство перемешивает их до готовности. Как правило, данные модели продаются по доступной цене и отличаются простотой в использовании.

Из минусов – для того, чтобы каждый раз замораживать чашу, потре­буется не только время, но и место в морозильнике.

Компрессорные

Автоматические мороженицы – или, как еще их называют, фризеры – оснащены встроенным компрессором, который охлаждает ингредиенты в процессе приготовления. Бесспорный плюс – экономия времени, потому что никаких дополни­тельных манипуляций с чашей не требуется. К тому же эти модели дают возможность приготовить нескольких порций мороженого подряд, что удобно, например, для большой семьи или компании гостей.

Из минусов – высокая стоимость и относительно большие размеры. За технологии придется доплатить.

Главные критерии На что обратить внимание при покупке мороженицы? ▪ Объем чаши. Выбирайте объем в зависимости от количества людей, для которых вы планируете готовить. Обычно объем варьируется от 0,5 до 2 литров. ▪ Мощность и скорость приготовления: чем выше мощность устройства, тем быстрее оно приготовит мороженое. Однако для домашних нужд обычно достаточно мощности 100–200 Вт. ▪ Материал чаши: нержавеющая сталь – долговечнее, чем пластик, и лучше сохраняет холод. ▪ Удобство использования и очистки. Проверьте, насколько легко устройство разбирать и чистить. Съемные части значительно упрощают этот процесс. ▪ Дополнительные функции. Наличие таймера, автоматического отключения или функции поддержания холода может существенно упростить использование устройства.