Работа на скорость: сколько может заработать курьер по доставке еды?(10)
Александр Вдовичев – ученик столичной гимназии. Когда ему исполнилось 18 лет, он сдал на права, договорился с родителями, что будет периодически брать их машину, и устроился курьером по доставке еды на платформе Bolt.
По его словам, заработать там можно вполне прилично – 80–130 евро (брутто) за день. Самое горячее время – в пятницу и на выходных. Но есть нюансы.
Как найти клиентов и сколько можно заработать за один заказ?
Есть несколько платформ, на которых могут работать курьеры. Александр говорит, что он выбирал недолго.
„Я просто решил довериться совету моего друга, который уже работал в Bolt. Я даже не сравнивал, где больше платят, а просто подал заявку сюда, и меня здесь пока все устраивает, – говорит он. – Устроиться очень просто, все оформляется по интернету. После того, как мою заявку одобрили, я установил себе приложение. Когда в него заходишь, сразу же высвечивается карта уезда – у меня Харьюмаа. Там видны активные зоны, где можно осуществлять доставку. Я нажимаю на зеленую кнопку „выйти на линию“, нажимаю „подтвердить“, и система начинает сразу искать мне заказ. Когда находит – высвечивается адрес ресторана и сумма, которую я заработаю за доставку этого заказа. Если меня цена устраивает – я принимаю, если мало – то отклоняю“.
По его словам, после того как курьер принял заказ, он должен доехать до ресторана и показать работникам общепита на своем телефоне имя клиента и номер заказа. Иногда все уже готово, иногда приходится подождать.
Есть определенные правила работы: с собой всегда должна быть термосумка, особенно – в местах, где горячая еда, а также телефон, где показано имя клиента.
„Когда еда готова, работники ресторана выдают курьеру пакет с именем клиента, затем нужно положить его в термосумку – иногда работники ресторана отказываются выдавать заказ, если у курьера нет с собой термосумки – и доставить клиенту. Когда курьер нажимает кнопку „получил заказ“, у него высвечивается адрес клиента. Когда курьер прибыл на место, он должен нажать кнопку „прибыл“ и отдать заказ клиенту. Затем нужно в приложении нажать кнопку „заказ доставлен“, и начинается поиск следующего заказа“.
Он добавляет: „В приложении высвечивается карта Харьюмаа, где есть активные зоны, в которых можно осуществлять доставку. Тут в каждом районе – Кесклинн, Мустамяэ, Ыйсмяэ – есть коэффициенты, мы называем их „иксовки“. На карте видны цифры – где‑то 1,1х, где‑то 1,3х. Это – районы, где больше всего спрос на доставку, то есть там активнее делают заказы. Конечно, в самый „час пик“ для курьеров коэффициенты растут, потому что люди активно заказывают, и плата за ту или иную доставку у курьера увеличивается.
То есть чем выше умножитель, тем больше сумма, которую курьер получит за доставку. А цена доставки зависит также от расстояния, которое курьер должен преодолеть от своего местоположения до ресторана и потом – до клиента“.
По его словам, самые „горячие“ дни – среда, пятница и выходные: „Наступает вечер, и люди начинают активно заказывать еду. И так может продолжаться до утра – люди активно заказывают из разных круглосуточных заведений. Да и по будням тоже люди активно заказывают еду не только себе домой, но и на работу. Плюс утром тоже многие люди заказывают себе завтраки на работу. Но раз на раз не приходится: бывает так, что, например, днём заказы идут один за другим, а бывает – когда раз в 5–10 минут, либо вечером в пятницу вообще ни одного заказа за полтора часа. А потом как начинают сыпаться один за другим. То есть в принципе можно работать круглосуточно, и заказы есть всегда“.
Так как курьеры доставляют еду, передвигаясь на велосипедах, самокатах и автомобилях, чаще всего короткие заказы достаются велосипедистам или электросамокатчикам.
„Стоимость таких коротких заказов – 2–4 евро, – объясняет Александр. – Те же, кто передвигается на машине, берут в основном 4–8 евро. Но если есть двойные заказы – когда из одной точки, из одного ресторана или кафе одновременно заказали два разных человека – то цена доставки суммируется. У меня, например, бывали подобные заказы – порой выходило и по 15 евро“.
Также клиент может оставить курьеру чаевые – как наличкой, так и в приложении. Однако если он оставляет „на чай“ в приложении, то с чаевых система тоже возьмет налог.
Дебет с кредитом
Александр отмечает, что человек, который работает курьером, может сам строить свой график.
„Кто‑то работает каждый день по 10 часов, кто‑то – один день в неделю три часа, – говорит он. – Я предпочитаю смотреть не на часы, а на сумму заработка. Я стремлюсь к тому, чтобы зарабатывать около 75 евро в день. И в среднем выходит: чтобы мне заработать эту сумму, нужно работать по 7 часов в день. Бывают моменты, когда я могу поработать буквально 1–2 часика, а порой могу и 10 часов подряд развозить заказы – это по настроению или по физическому состоянию. Работа курьером хороша и тем, что в любой момент можно нажать на кнопку „Закончить работу“ и сделать перерыв – чтобы отдохнуть, поесть, заправиться.
Что касается расходной части, то Александр отмечает: „Эта машина – моих родителей, она в лизинге. Так как папа в основном работает за границей, то я отвожу утром маму на работу, и машина остаётся на весь день в моем распоряжении. Мне в принципе очень нравится ездить по разным районам, так что я просто совмещаю приятное с полезным – катаюсь с музыкой или вообще с хорошей компанией друзей и параллельно с этим зарабатываю деньги“.
Он вспоминает: „Если в первые две недели, когда только начал работать, я заправлялся, как только потребуется, то теперь я этот процесс упорядочил и могу заправить полный бак в 55 литров всего за 71 евро. Этого мне хватает на всю неделю – если именно работать, а не просто кататься. В идеале этого хватает на четыре хороших рабочих дня.
Если же говорить о соотношении заработанного и потраченного, то Александр отмечает: „Минимальная цена доставки – 2 евро, максимальная – 8 евро. Например, за заказы из центра города в Ласнамяэ платят 6–7 евро, а это считается очень хорошей ценой. Еду заказывают отовсюду и даже за
пределами города, но особенно Ласнамяэ, Каламая – Копли и Мустамяэ. Ласнамяэ – это вообще самый прибыльный район. Я обычно начинаю работать в Мустамяэ, а так как цена зависит от расстояния, то идеально получается, когда я из Мустамяэ выезжаю в город, чтобы забрать заказ, и везу его в Ласнамяэ. И я подсчитал, что в целом плата за заказ полностью компенсируют потраченное топливо и время, которое ушло у курьера на доставку. То есть все рассчитано правильно“.
Он добавляет: „Приложение Bolt Courier сотрудничает с банком LHV, а так у меня Swedbank, и я не мог привязать свой счет к этому приложению, чтобы мне туда приходила зарплата, мне пришлось открывать отдельный предпринимательский счет в банке LHV, чтобы подсоединить его к этому приложению. Это тоже все можно сделать онлайн. И зарплата приходит каждый понедельник – уже сразу с вычетом налога, 20%. И там все прекрасно видно – сколько курьер заработал и сколько уплачено налогов“.
Вопрос времени
На вопрос, правда ли, что курьер должен доставить заказ как можно скорее, Александр отвечает так: „Когда курьер принял заказ, ему показывают время. В идеале за это время нужно успеть доехать – сначала до ресторана, а после того, как курьер забрал заказ, и у него высветился адрес клиента, появляется время, за которое он в идеале должен успеть доставить еду. Но это время никак на цену не влияет. Это влияет, скорее, на рейтинг курьера и то, как его оценит клиент – была ли доставка быстрой или медленной. В общем, время есть, но, как я по своему опыту понял, оно особо ни на что не влияет – это просто рекомендация, чтобы держать курьера в курсе, за сколько примерно ему нужно успеть доставить заказ. И никаких наказаний курьер не получит, если не успеет за это время“.
Он добавляет, что в случае непонятных ситуаций курьер должен звонить клиенту и уточнять все детали.
„После каждой доставки клиент оценивает работу курьера, – продолжает Александр. – Обычно все ставят „нравится“ или „не нравится“. В основном все ставят „нравится“, но есть и клиенты, которые строго оценивают доставку, придираются к мелочам и указывают причины, по которым им не понравилось обслуживание. Курьер никак не может увидеть, что поставил клиент, он видит лишь финальный рейтинг, который измеряется в процентах“.
Он добавляет, что историю доставленных заказов, свой баланс, статистику, процент принятых заказов и рейтинг за неделю можно увидеть в приложении.
Близится сентябрь, и Александр говорит, что еще не решил, будет ли он продолжать работать.
„Я не уверен, что смогу это совмещать со школой, потому что иногда надоедает, хоть и работаю немного, – отмечает он. – К тому же порой после работы – сильная усталость. Особенно если ночные смены, когда ты постоянно сконцентрирован, постоянно за рулем. Думаю, посмотрю по расписанию и попробую это вклинить в рабочий день. А если не захочу продолжать работу в доставке, то займусь чем‑нибудь другим“.
Он добавляет, что сейчас его цель – накопить на поездку в Турцию, куда он собирается отправиться вместе с любимой девушкой и ее семьей. А затем Александр планирует копить уже на свою собственную машину.
Ситуации на работе
Мой самый первый день. Поступил „двойной заказ“ из Bolt market. Это когда из одной точки, из одного ресторана или кафе заказали два разных человека, но примерно одновременно. И приложение показывает, что можно доставить сразу два заказа разным клиентам и, соответственно, цена заказов плюсуется. Мне в этом магазине дали два пакета, один – для одного клиента, второй – для другого. А я тогда еще толком не разобрался в приложении и по ошибке доставил первому клиенту оба пакета. Уже собираюсь уходить, а он мне звонит, говорит, что один неправильный. Я поднимаюсь, приношу извинения и забираю пакет. Хорошо, что честный клиент попался.
Недавно был жуткий случай, очередной заказ где‑то в Мустамяэ, обычная пятиэтажка. Клиент жил на пятом этаже, я приезжаю, звоню в домофон, начинаю подниматься. Захожу на первый этаж, загорается лампочка, все хорошо. Только начинаю подниматься на второй этаж, а свет не загорелся. И я вижу в темноте ноги лежащего человека, а над ним стоит второй. Тот начинает поворачиваться в мою сторону и смотрит на меня из темноты жутким взглядом. Я реально подумал, что случайно стал свидетелем, как один убил другого. Испугался, включил дурачка и спросил: „А не вы ли заказывали?“ Тот не ответил. В общем я быстро вернулся к машине, позвонил клиенту и сказал, что на лестничной клетке второго этажа – очень странные люди. Меня в машине тогда ждал друг, и я предложил, что мы с другом начнем подниматься с первого этажа, а клиент – спускаться с пятого, и встретимся где‑то посередине. Так и сделали, встретились на втором этаже. И оказалось, что это просто два бомжа решили переночевать в подъезде. Отдал клиенту заказ, извинился и поехал с другом дальше.
Была одна история, связанная с полицией. Клиент жил в Старом городе, а я тогда еще не до конца понимал, где там можно ездить, а где нет. Я ехал прямо по навигатору к дому клиента и заехал туда, где уже нельзя было ездить на машине. Ко мне подошли двое сотрудников полиции, сказали, что тут нельзя ездить, попросили документы. Я объяснил ситуацию, что я доставщик еды и мне быстро туда-сюда. Они сделали мне предупреждение, слава богу, обошлось без штрафа, я быстро отдал клиенту заказ и уехал.
Еще был у меня двойной заказ, из разных ресторанов, и там очень долго делали еду. А я не мог продолжить доставку, пока не получу оба заказа. И мне в этом приложении пишет клиент: „Почему ты ждешь другой заказ, если ты выбрал мой?“ Я ему отвечаю: „У меня двойной заказ, и я, к сожалению, не могу поехать за вашим, пока не заберу первый“. В итоге он ответил: „Я не хочу так долго ждать“ и т. д., и мне пришлось вообще отказаться от одного заказа, чтобы не обострять ситуацию.
Иногда заказывают не еду и не продукты: один парень вообще заказал для девушки цветы. Сумка в таких случаях не нужна, нужно было просто приехать, забрать цветы и бережно их довезти девушке заказчика. Я тогда на всякий случай все же взял с собой термосумку с надписью Bolt – чтобы девушка ничего не подумала. А то приходит к ней на работу незнакомый парень и дарит цветы…
А еще недавно один клиент написал в поддержку, что я ему не доставил заказ. Только до этого я отдал ему пакет прямо в руки. Я ответил поддержке, предоставив все доказательства, что я ему лично передал в руки заказ, сказал поддержке имя, адрес и в какое время я доставил клиенту заказ. Также в истории заказов отображается, что такой‑то заказ был доставлен.
Обычно, если случаются казусы, например взял не то или доставил не туда, то спокойно можно обратиться в поддержку Bolt, но минус – в том, что они не всегда моментально дают ответ. Был случай, когда я приехал в ресторан, а там очень долго готовили заказ, и когда заказ был готов, у них случились технические неполадки, и они не смогли отметить, что я получил заказ. В итоге я не смог продолжить доставку, потому что в приложении не мог нажать „забрал заказ“, и из-за этого не мог увидеть адрес клиента. Тогда я решил позвонить в поддержку Bolt, но они очень долго отвечали мне. Тогда я решил отказаться от заказа и отнес еду обратно в ресторан. Конечно, в любых непонятных ситуациях стоит обращаться в поддержку, но не всегда они смогут ответить вовремя