Работа на скорость: сколько может заработать курьер по доставке еды?

„Когда еда готова, работники ресторана выдают курьеру пакет с именем клиента, затем нужно положить его в термосумку – иногда работники ресторана отказываются выдавать заказ, если у курьера нет с собой термосумки – и доставить клиенту. Когда курьер нажимает кнопку „получил заказ“, у него высвечивается адрес клиента. Когда курьер прибыл на место, он должен нажать кнопку „прибыл“ и отдать заказ клиенту. Затем нужно в приложении нажать кнопку „заказ доставлен“, и начинается поиск следующего заказа“.

Есть определенные правила работы: с собой всегда должна быть термосумка, особенно – в местах, где горячая еда, а также телефон, где показано имя клиента.

По его словам, после того как курьер принял заказ, он должен доехать до ресторана и показать работникам общепита на своем телефоне имя клиента и номер заказа. Иногда все уже готово, иногда приходится подождать.

„Я просто решил довериться совету моего друга, который уже работал в Bolt. Я даже не сравнивал, где больше платят, а просто подал заявку сюда, и меня здесь пока все устраивает, – говорит он. – Устроиться очень просто, все оформляется по интернету. После того, как мою заявку одобрили, я установил себе приложение. Когда в него заходишь, сразу же высвечивается карта уезда – у меня Харьюмаа. Там видны активные зоны, где можно осуществлять доставку. Я нажимаю на зеленую кнопку „выйти на линию“, нажимаю „подтвердить“, и система начинает сразу искать мне заказ. Когда находит – высвечивается адрес ресторана и сумма, которую я заработаю за доставку этого заказа. Если меня цена устраивает – я принимаю, если мало – то отклоняю“.

Есть несколько платформ, на которых могут работать курьеры. Александр говорит, что он выбирал недолго.

По его словам, заработать там можно вполне прилично – 80–130 евро (брутто) за день. Самое горячее время – в пятницу и на выходных. Но есть нюансы.

Александр Вдовичев – ученик столичной гимназии. Когда ему исполнилось 18 лет, он сдал на права, договорился с родителями, что будет периодически брать их машину, и устроился курьером по доставке еды на платформе Bolt.

Также клиент может оставить курьеру чаевые – как наличкой, так и в приложении. Однако если он оставляет „на чай“ в приложении, то с чаевых система тоже возьмет налог.

„Стоимость таких коротких заказов – 2–4 евро, – объясняет Александр. – Те же, кто передвигается на машине, берут в основном 4–8 евро. Но если есть двой­ные заказы – когда из одной точки, из одного ресторана или кафе одновременно заказали два разных человека – то цена доставки суммируется. У меня, например, бывали подобные заказы – порой выходило и по 15 евро“.

По его словам, самые „горячие“ дни – среда, пятница и выходные: „Наступает вечер, и люди начинают активно заказывать еду. И так может продолжаться до утра – люди активно заказывают из разных круглосуточных заведений. Да и по будням тоже люди активно заказывают еду не только себе домой, но и на работу. Плюс утром тоже многие люди заказывают себе завтраки на работу. Но раз на раз не приходится: бывает так, что, например, днём заказы идут один за другим, а бывает – когда раз в 5–10 минут, либо вечером в пятницу вообще ни одного заказа за полтора часа. А потом как начинают сыпаться один за другим. То есть в принципе можно работать круглосуточно, и заказы есть всегда“.

То есть чем выше умножитель, тем больше сумма, которую курьер получит за доставку. А цена доставки зависит также от расстояния, которое курьер должен преодолеть от своего местоположения до ресторана и потом – до клиента“.

Он добавляет: „В приложении высвечивается карта Харьюмаа, где есть активные зоны, в которых можно осуществлять доставку. Тут в каждом районе – Кесклинн, Мустамяэ, Ыйсмяэ – есть коэффициенты, мы называем их „иксовки“. На карте видны цифры – где‑то 1,1х, где‑то 1,3х. Это – районы, где больше всего спрос на доставку, то есть там активнее делают заказы. Конечно, в самый „час пик“ для курьеров коэффициенты растут, потому что люди активно заказывают, и плата за ту или иную доставку у курьера увеличивается.

Дебет с кредитом

Александр отмечает, что человек, который работает курьером, может сам строить свой график.

„Кто‑то работает каждый день по 10 часов, кто‑то – один день в неделю три часа, – говорит он. – Я предпочитаю смотреть не на часы, а на сумму заработка. Я стремлюсь к тому, чтобы зарабатывать около 75 евро в день. И в среднем выходит: чтобы мне заработать эту сумму, нужно работать по 7 часов в день. Бывают моменты, когда я могу поработать буквально 1–2 часика, а порой могу и 10 часов подряд развозить заказы – это по настроению или по физическому состоянию. Работа курьером хороша и тем, что в любой момент можно нажать на кнопку „Закончить работу“ и сделать перерыв – чтобы отдохнуть, поесть, заправиться.

Что касается расходной части, то Александр отмечает: „Эта машина – моих родителей, она в лизинге. Так как папа в основном работает за границей, то я отвожу утром маму на работу, и машина остаётся на весь день в моем распоряжении. Мне в принципе очень нравится ездить по разным районам, так что я просто совмещаю приятное с полезным – катаюсь с музыкой или вообще с хорошей компанией друзей и параллельно с этим зарабатываю деньги“.

Он вспоминает: „Если в первые две недели, когда только начал работать, я заправлялся, как только потребуется, то теперь я этот процесс упорядочил и могу заправить полный бак в 55 литров всего за 71 евро. Этого мне хватает на всю неделю – если именно работать, а не просто кататься. В идеале этого хватает на четыре хороших рабочих дня.

Если же говорить о соотношении заработанного и потраченного, то Александр отмечает: „Минимальная цена доставки – 2 евро, максимальная – 8 евро. Например, за заказы из центра города в Ласнамяэ платят 6–7 евро, а это считается очень хорошей ценой. Еду заказывают отовсюду и даже за