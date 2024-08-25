Пенсионерка за свои деньги приводит в порядок кладбище Александра Невского: „По инстанциям ходила – везде отказ!

Недавно в „МК-Эстонии“ я прочитал заметку о женщине, которая за свой счет, своими силами убирает, чистит и восстанавливает памятники на кладбище Александра Невского. Которая сама, своими силами – а ей много лет, за свой счет – обычная эстонская пенсия работника театра – сохраняет нам с вами, нашим детям и внукам, нашу историю, нашу культуру и нашу память – то самое родство, без которого даже Иванам жить невозможно…

Не могу сказать, что кто‑то сознательно не смотрит за старыми захоронениями, чтобы освободить место для новых, но то, что не особо стараются сохранять – это заметно. Упал крест – его просто относят на мусорку…

Слава морского флота, слава истории, культуры, дворянства, купечества, инженерии, морского строительства, да и просто слава нашей с вами истории похоронены на кладбище Александра Невского в Таллинне. Там похоронена наша с вами национальная история. И все это умирает еще раз… Умирает в природе, умирает в нашей памяти. А наши дети и внуки даже и не узнают о том, что все это было в мире вообще и что все это было похоронено на этом и других кладбищах.

Я видел много кладбищ – Чехия, Германия, Франция, Англия, Португалия, Турция, Швеция, Финляндия… И меня уже много, много лет расстраивает и огорчает то, в каком ужасном и плачевном состоянии находятся наши кладбища вообще и Александра Невского – в частности.

Не время, а мы сами убиваем свою историю и культуру, перенося ответственность за это на политиков, чиновников и прочих людишек, которым пофиг…

Не знаю, как вас, но меня очень задевает и обижает это определение – Иваны, не помнящие родства. Я бы относился к нему спокойнее и правдоподобнее делал вид, что оно не относится ко мне и к моему народу, если бы не находил подтверждение этому везде. В истории, в культуре, в фильмах, в новостях, в поступках людей, в ругающихся матом детях… А особенно – на старых русских кладбищах!

Я написал в редакцию „МК- Эстонии“, попросил дать этой женщине – Марии Григорьевне – мой телефон и передать предложение о помощи… Мы созвонились, договорились встретиться – и вот уже который раз мы встречаемся с ней на кладбище и убираем, чистим, восстанавливаем памятники и надгробья старых захоронений. Иногда к нам присоединяются и другие взрослые женщины. И с тех пор один-два раза в неделю я хожу на кладбище Александра Невского помогать Марии Григорьевне и другим пожилым женщинам бесплатно и за свой счет убирать, чистить и сохранять старые захоронения. Это захоронения – не их родственников, а слава и гордость России и Эстонии XIX века. Наша с вами история и культура.

Я никого ни к чему не призываю, никого ни осуждаю и ни в чем не обвиняю… Но если вы, как и я, не хотите быть Иванами, не помнящими родства – приходите и помогайте спасать и сохранять то, что еще осталось… Любой человек, в любой удобный ему день и время, может прийти на кладбище Александра Невского в Таллинне, выбрать любую неухоженную могилу и навести на ней порядок.

Конечно, там нельзя что‑то разрушать, строить и менять кардинально. Но выдернуть сорняки, убрать мусор, старую листву, почистить мох – все это можно делать, не спрашивая ни у кого разрешения. Вам что‑либо запретить могут только родственники, а их, судя по состоянию захоронений, или уже нет, или им уже все равно…

Если хотите, приходите в эту субботу в 15:00 на кладбище, встречаемся у входа со стороны улицы Herne. Приносите-­привозите то, что понадобится вам – грабли, лопатки, большие мешки для мусора. Возьмите себе питьевую воду… Мы не работаем там долго – 2–3 часа. Вы можете оставаться столько, сколько захотите, и делать будете только то, что захотите делать.