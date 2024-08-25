Пенсионерка за свои деньги приводит в порядок кладбище Александра Невского: „По инстанциям ходила – везде отказ!(3)
12 июля 2024 года „МК-Эстония“ рассказала читателям о жительнице Таллинна, которая своими силами планирует привести в порядок надгробия почетных граждан города Ревеля на кладбище Александра Невского (еще оно называется Сизелинна). Мария Григорьевна Михайлова поведала нашей газете, как она по зову сердца и совершенно бескорыстно делает добрые дела – потому что хочет, чтобы захоронения уважаемых людей выглядели прилично. После нашей статьи у пенсионерки появились помощники.
Ресторанный критик Игорь Бурлаков прочитал статью в газете „МК-Эстония“ и решил помочь пенсионерке. В конце июля он сделал публикацию в нескольких группах социальной сети Фейсбук. Приводим ее с небольшими сокращениями:
Иваны, не помнящие родства?!
Не знаю, как вас, но меня очень задевает и обижает это определение – Иваны, не помнящие родства. Я бы относился к нему спокойнее и правдоподобнее делал вид, что оно не относится ко мне и к моему народу, если бы не находил подтверждение этому везде. В истории, в культуре, в фильмах, в новостях, в поступках людей, в ругающихся матом детях… А особенно – на старых русских кладбищах!
Не время, а мы сами убиваем свою историю и культуру, перенося ответственность за это на политиков, чиновников и прочих людишек, которым пофиг…
Я видел много кладбищ – Чехия, Германия, Франция, Англия, Португалия, Турция, Швеция, Финляндия… И меня уже много, много лет расстраивает и огорчает то, в каком ужасном и плачевном состоянии находятся наши кладбища вообще и Александра Невского – в частности.
Слава морского флота, слава истории, культуры, дворянства, купечества, инженерии, морского строительства, да и просто слава нашей с вами истории похоронены на кладбище Александра Невского в Таллинне. Там похоронена наша с вами национальная история. И все это умирает еще раз… Умирает в природе, умирает в нашей памяти. А наши дети и внуки даже и не узнают о том, что все это было в мире вообще и что все это было похоронено на этом и других кладбищах.
Не могу сказать, что кто‑то сознательно не смотрит за старыми захоронениями, чтобы освободить место для новых, но то, что не особо стараются сохранять – это заметно. Упал крест – его просто относят на мусорку…
Недавно в „МК-Эстонии“ я прочитал заметку о женщине, которая за свой счет, своими силами убирает, чистит и восстанавливает памятники на кладбище Александра Невского. Которая сама, своими силами – а ей много лет, за свой счет – обычная эстонская пенсия работника театра – сохраняет нам с вами, нашим детям и внукам, нашу историю, нашу культуру и нашу память – то самое родство, без которого даже Иванам жить невозможно…
Я написал в редакцию „МК- Эстонии“, попросил дать этой женщине – Марии Григорьевне – мой телефон и передать предложение о помощи… Мы созвонились, договорились встретиться – и вот уже который раз мы встречаемся с ней на кладбище и убираем, чистим, восстанавливаем памятники и надгробья старых захоронений. Иногда к нам присоединяются и другие взрослые женщины. И с тех пор один-два раза в неделю я хожу на кладбище Александра Невского помогать Марии Григорьевне и другим пожилым женщинам бесплатно и за свой счет убирать, чистить и сохранять старые захоронения. Это захоронения – не их родственников, а слава и гордость России и Эстонии XIX века. Наша с вами история и культура.
Я никого ни к чему не призываю, никого ни осуждаю и ни в чем не обвиняю… Но если вы, как и я, не хотите быть Иванами, не помнящими родства – приходите и помогайте спасать и сохранять то, что еще осталось… Любой человек, в любой удобный ему день и время, может прийти на кладбище Александра Невского в Таллинне, выбрать любую неухоженную могилу и навести на ней порядок.
Конечно, там нельзя что‑то разрушать, строить и менять кардинально. Но выдернуть сорняки, убрать мусор, старую листву, почистить мох – все это можно делать, не спрашивая ни у кого разрешения. Вам что‑либо запретить могут только родственники, а их, судя по состоянию захоронений, или уже нет, или им уже все равно…
Если хотите, приходите в эту субботу в 15:00 на кладбище, встречаемся у входа со стороны улицы Herne. Приносите-привозите то, что понадобится вам – грабли, лопатки, большие мешки для мусора. Возьмите себе питьевую воду… Мы не работаем там долго – 2–3 часа. Вы можете оставаться столько, сколько захотите, и делать будете только то, что захотите делать.
Память, история, культура и благодарность прошлым поколениям – это не только 9 Мая, не только Родительские дни в Православном календаре. Это – нечто большее! Причем нужно это не им или кому‑то, это нужно нам. Давайте попробуем! Как я понимаю, это как раз тот случай, что если не мы с вами – то больше некому…
У этой публикации были сотни „лайков“, и многие ею делились. И были даже те, кто в итоге пришел в назначенный день и час на кладбище – помогать Игорю и Марии Григорьевне убирать могилы.
„Готовимся к юбилею“
Конечно, „МК-Эстония“ тоже откликнулась на призыв и пришла в тот день на кладбище. Народу было не много, но все трудились.
„Спасибо всем, кто откликнулся и пришел, – говорит счищающий со ступенек мох Игорь Бурлаков. – Я очень рад, что нашлись неравнодушные люди, которые вызвались помочь нам навести порядок на кладбище. Самый важный инструмент – бензиновый триммер для покоса сорняков – я купил, лопату тоже. Планируем теперь собираться здесь каждую субботу“.
„Я просила у кладбища помощи, – вздыхает Мария Григорьевна, одновременно начищая уникальный памятник купцу, имя которого неизвестно, потому что табличку сняли еще в лихие 90‑е, когда была охота за цветными металлами. – Они предложили мне только помещение, чтобы я могла хранить там свои инструменты – у меня ведь машины нет, все свои принадлежности для работы вожу в автобусе. Но ключи от этой каморки будут у женщины, которая работает до 5, а по выходным каморка вообще будет закрыта. А я ведь могу и в субботу, и в воскресенье собраться“.
Она мечтает о том, чтобы хоть какая‑то организация взяла на себя часть расходов по приведению кладбища в порядок. Ведь уже минимум две пенсии у нее потрачены на средства для уборки памятников и могил, также она из своего кармана платит, если где‑то нужно приварить крест или поправить опалубку.
„По инстанциям ходила, чтобы хоть кто‑то помог – везде отказ! Я обошла уже десятки фирм и организаций – никто не может или не хочет помочь, – делится пенсионерка. – Все стоят за защиту памятников старины – а здесь тоже ведь памятники старины!“
Она рассказывает, что просила у кладбища песка, чтобы подсыпать под покосившиеся опалубки.
„Но они ответили, что покупали его за свои деньги и под свои нужды, – вспоминает беседу Мария Григорьевна. – И опять отказали“.
Она отмечает, что в следующем году кладбищу Александра Невского исполнится 250 лет.
„И надо хотя бы к юбилею привести его в порядок“, – улыбается она.