Производители масла к концу сентября повысят цены на 10-15%

У многих жителей нашей страны новость о нехватке сливочного масла в магазинах вызвала недоумение. И правда, далеко не во всех магазинах можно было наблюдать пустые полки, но кое-где проблема имелась.

Как отметили в одной из торговых сетей, нехватка стала ощущаться в начале августа и по прогнозам, проблемы с доступностью сливочного масла могут продлиться до конца сентября.

„Причины могут быть разные. Во-первых, нехватка сливок на рынке. Во-вторых у больших производителей некоторые линии не работали. У Nordic Milk это длилось достаточно долгое время. И так как спрос немного увеличился, другие производители не смогли эту нишу восполнить“, - сказал директор по зaкупкам Prisma Каймо Нийтару.

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