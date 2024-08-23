Производители масла к концу сентября повысят цены на 10-15%(4)
Нехватка масла на прилавках эстонских магазинов, о которой в течении недели говорили СМИ, оказалась не такой критичной. Однако создавшаяся ситуация вызвала ряд вопросов, в частности, о наличии продовольственных запасов в стране, а производители масла уже уведомили продавцов о повышении цен на 10-15% к концу сентября, пишет rus.err.ee.
У многих жителей нашей страны новость о нехватке сливочного масла в магазинах вызвала недоумение. И правда, далеко не во всех магазинах можно было наблюдать пустые полки, но кое-где проблема имелась.
Как отметили в одной из торговых сетей, нехватка стала ощущаться в начале августа и по прогнозам, проблемы с доступностью сливочного масла могут продлиться до конца сентября.
„Причины могут быть разные. Во-первых, нехватка сливок на рынке. Во-вторых у больших производителей некоторые линии не работали. У Nordic Milk это длилось достаточно долгое время. И так как спрос немного увеличился, другие производители не смогли эту нишу восполнить“, - сказал директор по зaкупкам Prisma Каймо Нийтару.
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