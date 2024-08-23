Новости Эстонии
23.08.2024, 20:25

Марина Кальюранд о вступлении Мадисона в ЦП: Яна Тоом должна будет замолчать, а партия пойдет дорогой Мадисона

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Марина Кальюранд скептиически оценивает возможность совместной работы Мадисона и Тоом в ЕП
Марина Кальюранд скептиически оценивает возможность совместной работы Мадисона и Тоом в ЕП
ФОТО: DELFI MEEDIA

Вчера депутат Европарламента, бывший видный член Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон сообщил о вступлении в ряды Центристкой партии. Как сказала порталу Delfi депутат Европарламента Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия), этот шаг Мадисона стал для нее неожиданностью, и она не представляет себе совместную работу в Европарламенте Яны Тоом (Центристская партия) и Мадисона.

„Конечно, это было неожиданно. С мировоззренческой точки зрения это было мне совершенно непонятно. Наверное, там есть какие-то другие интересы. Подождем и посмотрим, как будут развиваться его личные дела в этой партии“, - прокомментировала вчерашнюю новость Кальюранд.

С точки зрения внутренней эстонской политики Кальюранд может себе представить Мадисона и Тоом в одной партии, поскольку у людей могут быть различия во мнениях, но что касается Европарламента, то там ситуация будет сложнее. „В предыдущем составе Европарламента мне приходилось защищать эстонское государство от того, как Яна Тоом защищала российских граждан, и, глядя со стороны, я не представляю, как эти два человека смогут сформировать делегацию (Центристской партии — ред.). Они же сразу начнут друг другу перечить“, - сказала она.

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