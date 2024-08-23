23.08.2024, 20:25
Марина Кальюранд о вступлении Мадисона в ЦП: Яна Тоом должна будет замолчать, а партия пойдет дорогой Мадисона(5)
ФОТО: DELFI MEEDIA
Вчера депутат Европарламента, бывший видный член Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон сообщил о вступлении в ряды Центристкой партии. Как сказала порталу Delfi депутат Европарламента Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия), этот шаг Мадисона стал для нее неожиданностью, и она не представляет себе совместную работу в Европарламенте Яны Тоом (Центристская партия) и Мадисона.
„Конечно, это было неожиданно. С мировоззренческой точки зрения это было мне совершенно непонятно. Наверное, там есть какие-то другие интересы. Подождем и посмотрим, как будут развиваться его личные дела в этой партии“, - прокомментировала вчерашнюю новость Кальюранд.
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