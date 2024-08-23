ФОТО | В Таллинне почтили память жертв тоталитарных режимов

С подписанием пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему Европа была разделена на сферы влияния, что создало предпосылки к началу Второй мировой войны, оккупации ряда независимых государств и расширению репрессий.

„Европейский парламент принял решение, что сегодняшний день является Днем памяти жертв преступлений тоталитаризма. Сегодня слова нашей благодарности звучат в адрес тех людей, которые обнародованием пакта и его секретных протоколов положили на чашу весов свою жизнь и свободу“, - сказала министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста.

На церемонии выступили также председатель Рийгикогу Лаури Хуссар. Спикер эстонского парламента отметил, что Эстония, наряду с народами Восточной и Центральной Европы, пала жертвой убийственной сделки Сталина и Гитлера – если бы не был заключен преступный пакт Молотова-Риббентропа, не произошли бы и трагические депортации. Выступая у кенотафа жертвам коммунизма, Хуссар сказал, что возможность увидеть имя предка, убитого в ходе красного террора, на черных мраморных плитах мемориала помогает утешить и смягчить скорбь.

„Пакт Молотова-Риббентропа осудили как Европейский парламент, так и Конгресс Соединенных Штатов Америки. Однако я хочу выразить признательность и тем, кто рисковал своей жизнью с московской стороны железного занавеса, чтобы и в условиях оккупации передавать информацию o государственной преемственности Эстонии, – отметил Хуссар. – Это было беспрерывное усилие, которое наконец привело нас и разделивших нашу судьбу Латвию и Литву к беспрецедентной Балтийской цепи, в которой сотни тысяч людей требовали положить конец несправедливости. И в конечном итоге эта цель была достигнута“.