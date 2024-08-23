ВИДЕО | Сверхнаглость: внедорожники с литовскими номерами гоняли по пляжу

Как сообщило издание Hiiu Leht, свидетель запечатлел проезд автомобилей по пляжу в понедельник в 17.52, полчаса спустя (18.29) информация была передана инспектору Департамента окружающей среды.

Однако начальник отдела надзора департамента Лийна Симпсон сообщила, что, к сожалению, между совершением правонарушения, то есть проезду по пляжу, и передачей информации прошел слишком большой промежуток времени, поэтому оперативно отреагировать возможности не было. Номера автомобилей разрешено передать в полицию, чтобы установить владельцев транспортных средств.

Данное нарушение, то есть езда по береговой линии подпадает под статью 74 (часть 1) Закона об охране природы. Это деяние влечет для физического лица ответственность в виде штрафа в размере до 300 штрафных единиц, то есть 1200 евро.

Газета Hiiu Leht отмечает, что еще в июле в издание поступила информация с полуострова Кыпу о том, что по пляжной зоне постоянно ездят на автомобилях. По сообщению Департамента окружающей среды, к ним подобные жалобы приходят лишь в единичных случаях.

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