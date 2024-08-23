Появились подозрения: в школе по интересам Тондираба были фиктивные договоры и денежные махинации?(25)
Таллиннской муниципальной службе внутреннего контроля стали известны подозрения относительно того, что в школе по интересам Tondiraba заключались фиктивные договоры с членами семей сотрудников, а также по поводу того, что на сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за детьми, оказывалось давление с тем, чтобы они снимали часть получаемой зарплаты наличными и отдавали ее школе. В случае, если подозрения подтвердятся, планируется провести в школе аудит, пишет Delfi.
По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере (Партия реформ), он сделал в среду предложение провести аудит. „Это очень серьезные обвинения. Город Таллинн должен управляться прозрачно“, - сказал Пере и добавил, что сначала нужно убедиться — соответствуют ли подозрения действительности или они, при отсутствии доказательств, являются лишь тревожными слухами.