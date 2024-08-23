Новости Эстонии
23.08.2024, 15:52

Появились подозрения: в школе по интересам Тондираба были фиктивные договоры и денежные махинации?

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Школа по интересам Tondiraba
Школа по интересам Tondiraba
ФОТО: MARINA BEGUNKOVA | DELFI MEEDIA

Таллиннской муниципальной службе внутреннего контроля стали известны подозрения относительно того, что в школе по интересам Tondiraba заключались фиктивные договоры с членами семей сотрудников, а также по поводу того, что на сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за детьми, оказывалось давление с тем, чтобы они снимали часть получаемой зарплаты наличными и отдавали ее школе. В случае, если подозрения подтвердятся, планируется провести в школе аудит, пишет Delfi.

По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере (Партия реформ), он сделал в среду предложение провести аудит. „Это очень серьезные обвинения. Город Таллинн должен управляться прозрачно“, - сказал Пере и добавил, что сначала нужно убедиться — соответствуют ли подозрения действительности или они, при отсутствии доказательств, являются лишь тревожными слухами.

Как сказал курирующий сферу образования вице-мэр Алексей Яшин (партия Eesti 200), это уже не первый случай, когда кто-то, связанный со школой по интересам Tondiraba косвенно намекает, что в этом заведении что-то не так. „Школу проверяли Департамент образования совместно с внутренним контролем, но ничего не обнаружили“, - сказал он.

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