„Московский бульвар даже живущие рядом люди не знали“. Комментаторы RusDelfi — об изменении в Таллинне топонимов

„Когда собираются что-то переименовывать, то, в первую очередь, следует доводить до сведения населения, в какую сумму это обойдется и кто это будет оплачивать. Пусть сначала попробуют создать „Фонд изменения топонимов“ и опубликовать весь перспективный список намечающихся переименований. Мне кажется, что инициатива должна исходить не от политиков, а от жителей Эстонии“.

„Переименование — это сложная операция, плохо поддающаяся финансовому контролю. И чем длиннее улица, тем труднее подсчитать затраты. Ну а дальше объяснять не надо“.

„А кто-то вообще живет на улицах советских и коммунистических, Ленина, например. Жуть“.

„Чисто для себя. Что это действие стоит, и что мы получим за эти деньги? Я не то ,чтобы очень люблю Москву, но, мне кажется, за эти деньги можно сделать что-то более полезное, чем солить мусор в надежде, что они станут лучше пахнуть“.

„Совершенно непонятны цели всех этих переименований. Чтобы что? Процветание народа от этого зависит? Деньги некуда применить?“.

„Где вообще этот Московский бульвар, который Пяртель-Пеэтеру Пере спать не дает? А бульвар в Ласнамяэ, пешеходный проход между детскими садами. Почти никто и не знает, что этот проход имеет какое-то название. Еще колбасу в прошлый раз хотели переименовать с одноименным бульваром. А она до сих пор в продаже. Я возмущен“.

„Московский бульвар люди, даже живущие рядом, не знали“.

„Нету у Эстонии других проблем, одна проблема -- только эта!“.

„Денег же в бюджете много на то, чтобы все это менять, налогоплательщиков ещё подоить всегда можно. Ну и бизнес, и люди сами из своего кармана вынуждено оплатят прихоть по замене всех документов, где фигурирует адрес“.

„Это ж сколько карт нужно будет переделывать, навигаторов... Кто оплатит все это безумие?“.

„Заменить на проспект „Слава Украине!““.

„Ну вот! Найден источник всех наших бед!“.

„Дорога ведет туда, зачем переименовывать. Каждая смена названия — куча денег налогоплательщиков. Сделайте экзамен на вход в политику“.