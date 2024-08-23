Освобожденный от должности судебный исполнитель вернулся к работе. Ранее Минюст назначил слишком суровое наказание

„“Два с половиной года... Для одних слишком много, для других слишком мало. Для меня это был очень трудный, но изменивший жизнь опыт, никому не пожелаю против через такое“, - написал Арви Пинк в социальной сети LinkedIn, добавив, что за то время, пока не имел возможности заниматься своей работой, его поддержали многие люди, в том числе те, с кем до этого встречался лишь мельком.

Ави Пинк вернулся на работу в Ühinenud Kohtutäiturid (Объединенные судебные исполнители - торговая марка, под которой работают семь независимых бюро по всей Эстонии). Как выяснилось, Министерство юстиции, отстранив Пинка от работы, допустило ошибку. Рассмотрев дело заново, Минюст назначил за допущенные нарушения новое наказание - денежный штраф.

Брал слишком высокую плату

Министр юстиции Марис Лаури отстранила Арви Пинка от должности судебного пристава за нарушения, выявленные в его профессиональной деятельности поведении. В ходе дисциплинарного разбирательства было установлено, что Арви Пинк систематически и незаконно взимал с должников за возбуждение исполнительного производства суммы, которые превышали установленную на тот момент законом плату.

Арви Пинк не согласился с обвинением. После освобождения от должности судебного исполнителя он сказал экономическому изданию Äripäev, что он сам обратил внимание на то, что правила о взимании платы за возбуждение производства запутаны и что судебный исполнитель имеет право определять сумму в зависимости от размера иска или расходы по доставке извещения.

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