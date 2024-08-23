На следующей неделе министр финансов Юрген Лиги представит сроки и условия выпуска гособлигаций(18)
„Я никогда не говорил, что заём — это от сатаны. Вопрос лишь в том, когда и для чего. На следующей неделе я представлю на пресс-конференции выпуск облигаций“, - сказал министр финансов Юрген Лиги в интервью изданию Eesti Päevaleht.
Лиги сказал в интервью LP, что государство планирует взять заём на внутреннем рынке. У этих средств не будет „ярлыка“ безопасности, то есть целевого направления, по которому они будут использоваться.
Член финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Сыэрд (Партия реформ) в мае сказал, что у денег, которые государство планирует занять с помощью облигаций для покрытия бюджетного дефицита, нет конкретного назначения – они могут быть использованы как на оборонные нужды, так и на социальные расходы.
Эстонское государство в этом году планирует впервые выпустить облигации государственного займа, направленные на жителей Эстонии. Облигации предложат мелким инвесторам твердую процентную ставку и возможность торговать этими ценными бумагами на Таллиннской бирже.
Начальник отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс сообщил, что к сегодняшнему дню рамочный документ, необходимый для выпуска таких облигаций, подготовлен и, в зависимости от развития ситуации на финансовых рынках, планируется провести первую эмиссию уже в текущем году.
„Различные эксперты прогнозируют спрос на такие облигации со стороны мелких инвесторов от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов евро. Привлеченные средства будут направлены в государственный бюджет, в том числе на покрытие возросших расходов на оборону страны и другие инвестиции“, - сказал Луурмеэс.
Точные условия выпуска для эстонских розничных инвесторов - срок подписки и размер публичного розничного предложения, фиксированная процентная ставка, срок погашения и номинальная стоимость облигаций - будут объявлены незадолго до начала подписки. Эстонское государство привлекло AS LHV Pank и Swedbank AS в качестве организаторов эмиссии. Юридическим консультантом сделки выступает адвокатское бюро Sorainen.
Облигации государственного займа — это ценные бумаги, которые выпускает правительство страны для привлечения денежных средств. То есть государство берет деньги в долг у инвесторов и на определенных условиях обязуется им вернуть основную сумму долга вместе с процентами. Проценты выплачиваются как правило один раз в год в конкретную дату.
Для подписки на облигации или приобретения права на покупку ценных бумаг необходим счет ценных бумаг, который можно будет открыть в своем банке. Облигациями можно будет свободно торговать, они будут котироваться на бирже Nasdaq Tallinn, где на вторичном рынке ее можно будет покупать и продавать.
В последние годы несколько европейских стран (включая Бельгию, Хорватию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Португалию, Румынию и Великобританию) выпустили государственные облигации, ориентированные на розничных инвесторов, в различных объемах, хотя эти облигации не всегда торговались на бирже. Срок действия облигаций варьировался от одного месяца до десяти лет. Поскольку государственная облигация является одним из самых низкорисковых финансовых инструментов, она привлекла на рынок ценных бумаг новых мелких инвесторов.
Эстонское государство с начала кризиса Covid-19 в 2020 году стало более активно выпускать как долгосрочные, так и краткосрочные облигации. По состоянию на конец мая в портфелях инвесторов находились долгосрочные облигации Эстонии на сумму 4 миллиарда евро и краткосрочные облигации на сумму 1,1 миллиарда евро. Эти облигации были ориентированы главным образом на профессиональных инвесторов и международные фонды.
Эстония является одной из стран с самой низкой долговой нагрузкой в Европейском Союзе – в 2023 году государственный долг Эстонии составил 7,3 миллиарда евро, что соответствует 19,6 процента ВВП. Объем вкладов эстонских домохозяйств в мае текущего года достиг рекордных 12,3 миллиарда евро, при этом на срочных вкладах находится более четырёх миллиардов евро.
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