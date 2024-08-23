На следующей неделе министр финансов Юрген Лиги представит сроки и условия выпуска гособлигаций

Лиги сказал в интервью LP, что государство планирует взять заём на внутреннем рынке. У этих средств не будет „ярлыка“ безопасности, то есть целевого направления, по которому они будут использоваться.

Член финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Сыэрд (Партия реформ) в мае сказал, что у денег, которые государство планирует занять с помощью облигаций для покрытия бюджетного дефицита, нет конкретного назначения – они могут быть использованы как на оборонные нужды, так и на социальные расходы.

Эстонское государство в этом году планирует впервые выпустить облигации государственного займа, направленные на жителей Эстонии. Облигации предложат мелким инвесторам твердую процентную ставку и возможность торговать этими ценными бумагами на Таллиннской бирже.

Начальник отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс сообщил, что к сегодняшнему дню рамочный документ, необходимый для выпуска таких облигаций, подготовлен и, в зависимости от развития ситуации на финансовых рынках, планируется провести первую эмиссию уже в текущем году.

„Различные эксперты прогнозируют спрос на такие облигации со стороны мелких инвесторов от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов евро. Привлеченные средства будут направлены в государственный бюджет, в том числе на покрытие возросших расходов на оборону страны и другие инвестиции“, - сказал Луурмеэс.

Точные условия выпуска для эстонских розничных инвесторов - срок подписки и размер публичного розничного предложения, фиксированная процентная ставка, срок погашения и номинальная стоимость облигаций - будут объявлены незадолго до начала подписки. Эстонское государство привлекло AS LHV Pank и Swedbank AS в качестве организаторов эмиссии. Юридическим консультантом сделки выступает адвокатское бюро Sorainen.