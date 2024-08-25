Исследование: в Эстонии соискатели выбирают работодателя в зависимости от того, на каком жизненном этапе они находятся
Согласно опросу, проведенному исследовательской фирмой Norstat по заказу эстонской инженерно-производственной компании Estanc, факторы, которые инженеры ценят при выборе работодателя, зависят прежде всего от возраста соискателя и количества у него детей.
Исследование продемонстрировало, что наиболее важным фактором при выборе работодателя инженеры считают возможность самостоятельно планировать свое время – это отметили 46% участников опроса. Вторым по популярности аспектом при выборе работодателя стало наличие профессиональных и готовых оказать поддержку коллег, на что указали 44% респондентов.
Исполнительный директор Estanc Прийт Халдма пояснил, что предпочтения инженеров в основном зависят от того, на каком жизненном этапе они находятся. „Инженеры разных возрастов ценят разные аспекты: для людей в возрасте 18–29 лет самым важным фактором при выборе работодателя является наличие профессиональных и поддерживающих в работе коллег, это отметила половина респондентов. Для людей 30–39 лет на первый план выходит возможность работать из дома – этот аспект отметили 69% опрошенных“, - сказал Халдма, добавив, что важность работы из дома в тридцатилетнем возрасте обусловлена необходимостью гибкости рабочего времени для воспитания маленьких детей.
Третий по важности аспект для инженеров при выборе работодателя, был связан с тем, чтобы работодатель предлагал или компенсировал возможности развития и самообучения. На это указали 38% респондентов. Для респондентов в возрасте сорока лет и старше возможности развития и самообучения вообще являются самым важным аспектом при выборе работодателя. „Среди инженеров в возрасте сорока лет и старше можно заметить, что люди ощущают определенное давление, поскольку молодые сотрудники с новыми знаниями активно продвигаются вперед. В итоге у них возникает интерес к саморазвитию, чтобы устаревшие знания не затмили их ценный опыт. Именно поэтому предоставляемые работодателем возможности развития становятся важным фактором для инженеров в сорокалетнем возрасте“, - сказал Халдма.
Начиная с пятидесятилетнего возраста самым важным приоритетом вновь становится возможность планировать время: в возрастной группе 50–59 лет этот аспект отметили 50% респондентов, а среди тех, кому за 60 лет – целых 65% ответивших.
Помимо этого, инженеры также ценят близость рабочего места к дому, то есть расположение работы на расстоянии не более 45 минут от дома (35%), тот факт, что работодатель является лидером в своей отрасли или компанией с большими амбициями (29%), а также возможность работать из дома (27%). Выбирая работодателя, мало кто из инженеров считает важным отпуска не менее 35 дней в году (19%) и наличие комфортных условий труда (9%).
Значимость предпочтений также несколько отличалась в зависимости от количества детей: инженеры, у которых детей нет, больше всего ценили близость рабочего места к дому (55%), для инженеров с одним ребенком важнейшим фактором было наличие профессиональных и готовых оказать поддержку коллег, а для сотрудников с двумя и более детьми самой важной была возможность самостоятельно планировать свое время.
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