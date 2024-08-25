Исследование: в Эстонии соискатели выбирают работодателя в зависимости от того, на каком жизненном этапе они находятся

Исследование продемонстрировало, что наиболее важным фактором при выборе работодателя инженеры считают возможность самостоятельно планировать свое время – это отметили 46% участников опроса. Вторым по популярности аспектом при выборе работодателя стало наличие профессиональных и готовых оказать поддержку коллег, на что указали 44% респондентов.

Исполнительный директор Estanc Прийт Халдма пояснил, что предпочтения инженеров в основном зависят от того, на каком жизненном этапе они находятся. „Инженеры разных возрастов ценят разные аспекты: для людей в возрасте 18–29 лет самым важным фактором при выборе работодателя является наличие профессиональных и поддерживающих в работе коллег, это отметила половина респондентов. Для людей 30–39 лет на первый план выходит возможность работать из дома – этот аспект отметили 69% опрошенных“, - сказал Халдма, добавив, что важность работы из дома в тридцатилетнем возрасте обусловлена необходимостью гибкости рабочего времени для воспитания маленьких детей.

Третий по важности аспект для инженеров при выборе работодателя, был связан с тем, чтобы работодатель предлагал или компенсировал возможности развития и самообучения. На это указали 38% респондентов. Для респондентов в возрасте сорока лет и старше возможности развития и самообучения вообще являются самым важным аспектом при выборе работодателя. „Среди инженеров в возрасте сорока лет и старше можно заметить, что люди ощущают определенное давление, поскольку молодые сотрудники с новыми знаниями активно продвигаются вперед. В итоге у них возникает интерес к саморазвитию, чтобы устаревшие знания не затмили их ценный опыт. Именно поэтому предоставляемые работодателем возможности развития становятся важным фактором для инженеров в сорокалетнем возрасте“, - сказал Халдма.