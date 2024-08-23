Новости Эстонии
23.08.2024, 13:55

Поезда в направлении Тарту задерживаются из-за неисправности инфраструктуры

 
Устранение неисправности может занять 4 часа
Elron
Elron
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

Компания Elron сообщает, что из-за неисправности инфраструктуры движение поездов в направлении Тарту нарушено. Владелец инфраструктуры, компания AS Eesti Raudtee, занимается устранением неполадок.

По данным Eesti Raudtee, в Табивере во время строительных работ кабель был случайно перерезан подрядчиком, из-за чего работа станции сейчас проводится в ручном режиме. Поездам установили ограничения скорости.

„Устранение неисправности может занять до 4 часов“, - сообщила руководитель отдела маркетинга Elron Марийс Адамберг.

Пассажиров, направляющихся в Тарту, просят следить за актуальной информацией на сайте Elron. Там можно узнать расписание поездов, время прибытия и информацию о заменяющих автобусах.

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