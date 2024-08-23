Поезда в направлении Тарту задерживаются из-за неисправности инфраструктуры

По данным Eesti Raudtee, в Табивере во время строительных работ кабель был случайно перерезан подрядчиком, из-за чего работа станции сейчас проводится в ручном режиме. Поездам установили ограничения скорости.

„Устранение неисправности может занять до 4 часов“, - сообщила руководитель отдела маркетинга Elron Марийс Адамберг.

Пассажиров, направляющихся в Тарту, просят следить за актуальной информацией на сайте Elron. Там можно узнать расписание поездов, время прибытия и информацию о заменяющих автобусах.

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