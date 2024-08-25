КОММЕНТАРИЙ | Рауль Эаметс: почему на самом деле в магазинах не найти сливочного масла?

Как известно, масло делают из молока, и поэтому показалось нелогичным отсутствие сырья летом, в то время, когда производство молока должно быть максимальным.

Цифры показывают, что летом производство молока немного растет, например, в июле было закуплено 79,1 тыс. тонн, а годом ранее - 74,1 тыс. тонн. Таким образом, за год объемы увеличились на 5 000 тонн. Зимой (в декабре 2023 года) было закуплено на 10 000 тонн меньше сливочного масла. Производство сливок в июле 2023 года составило 2,6 тыс. тонн, а в июле 2024 года — 2,5 тыс. тонн, значительных колебаний здесь не было, объемы производства сливок летом составляют 2,5-2,6 тыс. тонн. Производство масла составляло как прошлым летом, так и нынешним летом 300 тонн в месяц. Поэтому нельзя сказать, что молока и или сливок для производства масла было меньше, чем, например, в аналогичные месяцы прошлого года. Дефицита сырья не было.

Закупочная цена молока почти 6 лет (2017-2021) составляла 300 евро за тонну. Затем цена выросла, достигнув пика зимой 2022/2023 года, когда она превысила 500 евро. Начиная с лета 2023 года цена колеблется в районе 400 евро, и здесь никаких существенных колебаний в последние месяцы не было.