КОММЕНТАРИЙ | Рауль Эаметс: почему на самом деле в магазинах не найти сливочного масла?(28)
В пятницу Департамент статистики Эстонии обнародовал свежие данные сельскохозяйственном производстве. Поскольку на предыдущей неделе СМИ облетела новость о ом, что в магазинах закончилось сливочное масло, известный эстонский экономист Рауль Эаметс выяснил, что показывает статистика по производству масла, молока и сливок.
Как известно, масло делают из молока, и поэтому показалось нелогичным отсутствие сырья летом, в то время, когда производство молока должно быть максимальным.
Цифры показывают, что летом производство молока немного растет, например, в июле было закуплено 79,1 тыс. тонн, а годом ранее - 74,1 тыс. тонн. Таким образом, за год объемы увеличились на 5 000 тонн. Зимой (в декабре 2023 года) было закуплено на 10 000 тонн меньше сливочного масла. Производство сливок в июле 2023 года составило 2,6 тыс. тонн, а в июле 2024 года — 2,5 тыс. тонн, значительных колебаний здесь не было, объемы производства сливок летом составляют 2,5-2,6 тыс. тонн. Производство масла составляло как прошлым летом, так и нынешним летом 300 тонн в месяц. Поэтому нельзя сказать, что молока и или сливок для производства масла было меньше, чем, например, в аналогичные месяцы прошлого года. Дефицита сырья не было.
Закупочная цена молока почти 6 лет (2017-2021) составляла 300 евро за тонну. Затем цена выросла, достигнув пика зимой 2022/2023 года, когда она превысила 500 евро. Начиная с лета 2023 года цена колеблется в районе 400 евро, и здесь никаких существенных колебаний в последние месяцы не было.
Может нехватка масла была обусловлена тем, что мы продаем всё свое сырье, и масло не из чего делать? Если посмотреть на цифры экспорта молока, то за последние годы они летом стабильно составляют около 20 000 тонн, из них примерно половина уходит в Литву. Действительно, экспорт сливочного масла в июне 2024 года был выше, чем в мае в 2,3 раза. В июне 2024 года было экспортировано 94 000 тонн сливочного масла по сравнению с 76 000 тонн в том же месяце годом ранее. По июлю данных еще нет. В то же время надо отметить, что показатели экспорта сливочного масла очень волатильны и колеблются от 17 000 тонн до 293 000 тонн в месячном измерении, если рассматривать данные с января 2018 года. Из-за небольшого размера Эстонии такие большие колебания, скорее всего связаны с единичными очень крупными по эстонским меркам сделками. Среднемесячный показатель за 6,5 лет составляет 90 000 тонн.
Подведем итог: аргументы о том, что нет в достаточном количестве сырья, при взгляде на статистику не выдерживают критики. А то обоснование, что летом процент жирности молока ниже, относится скорее к рубрике фейковых новостей.
Правда, зимой процент жирности молока составляет 4%, а летом — 3,7%, но это так было всегда, если бы причина была в этом, то летом у нас всегда должна быть нехватка масла. Основная причина, к сожалению, заключается в нашем небольшом молочном производстве. Из-за ограниченности молочного производства Эстония не может выйти со своими молочными продуктами на внешний рынок. Наши объемы слишком малы, и в результате мы продаем сырое молоко в Литву, которая в основном производит из него молочный порошок и продает его на внешнем рынке.
К сожалению, кризис со сливочным масло показывает, что если несколько линий в молочной промышленности сломаются и встанут, то мы не сможем больше обеспечивать свой внутренний рынок, и это уже проблема продовольственной безопасности, которой надо заниматься на государственном уровне. Мечта о том, что однажды мы станем страной-экспортером сливочного масла, как это было во времена Первой республики, отодвигается куда-то в далекое будущее.
Дефицит масла в магазинах
„На прошлой неделе производители проинформировали нас, что поставки сливочного масла затруднены из-за того, что не хватает сливок, необходимых для его производства“, - сказал менеджер по коммуникациям сети Coop Мартин Мийдо, добавив, что один крупный производитель сообщил - в связи с модернизацией линий снижаются объемы производства.
Торговая сеть Selver подтвердила, что сейчас ее магазины предлагают меньше сливочного масла, чем обычно. „Наш партнер компания Nordic Milk оповестила нас о временных трудностях с поставками сливочного масла Tere, что вызвано техническими проблемами. В ближайшие дни, как заверил производитель, масло Tere вновь появится на прилавках“, - сообщила менеджер по коммуникациям сети Selver Марианн Ярвела. Она добавила, что магазины Selver по-прежнему предлагают сливочное масло других производителей.
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