26.08.2024, 11:51
Опасная ситуация: теневой флот - перевозящие российскую нефть танкеры - бросает якорь у берегов Таллинна
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В исключительной экономической зоне Эстонии в Финском заливе появился уже второй теневой флот, перевозящий российскую нефть. Если раньше головной болью для эстонских ведомств была стихийно возникшая якорная стоянка судов в море между Локса и островом Вайндлоо, то теперь танкеры бросают якоря сразу за островом Найссаар.
„Мы в курсе, что за островом Найссаар образовался т.н. теневой флот, ведем наблюдение за этими судами“, - сказал Delfi Forte директор службы мореходства Департамента транспорта Кристьян Труу.
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