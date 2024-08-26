Опасная ситуация: теневой флот - перевозящие российскую нефть танкеры - бросает якорь у берегов Таллинна

В исключительной экономической зоне Эстонии в Финском заливе появился уже второй теневой флот, перевозящий российскую нефть. Если раньше головной болью для эстонских ведомств была стихийно возникшая якорная стоянка судов в море между Локса и островом Вайндлоо, то теперь танкеры бросают якоря сразу за островом Найссаар.