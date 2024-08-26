Экономика
26.08.2024, 11:51

Опасная ситуация: теневой флот - перевозящие российскую нефть танкеры - бросает якорь у берегов Таллинна

 
Этот танкер стоял на якоре за островом Найссаар.
Этот танкер стоял на якоре за островом Найссаар.
ФОТО: marinetraffic.com

В исключительной экономической зоне Эстонии в Финском заливе появился уже второй теневой флот, перевозящий российскую нефть. Если раньше головной болью для эстонских ведомств была стихийно возникшая якорная стоянка судов в море между Локса и островом Вайндлоо, то теперь танкеры бросают якоря сразу за островом Найссаар.

„Мы в курсе, что за островом Найссаар образовался т.н. теневой флот, ведем наблюдение за этими судами“, - сказал Delfi Forte директор службы мореходства Департамента транспорта Кристьян Труу.

В четверг, когда мы изучали этот вопрос, в нескольких милях от острова Найссаар в направлении Финляндии стояли на якоре 9 нефтяных танкеров и балкеров.

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