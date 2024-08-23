Таллинн изменил правила получения пособий на присмотр за детьми

Вице-мэр Алексей Яшин пояснил, что что цель изменения заключается в том, чтобы расширить возможности родителей в выборе подходящего детского сада или учреждения по уходу за ребенком, сократить фиктивные очереди в муниципальные детские сады и повысить гибкость системы поддержки.

„Новое решение предоставляет семьям большую свободу в выборе подходящего детского сада или учреждения по уходу, исходя, например, из религиозных убеждений семьи или предпочтений в методике обучения. Частные детские сады часто предлагают различные образовательные программы и методики, городская поддержка будет стимулировать развитие таких учреждений, тем самым увеличивая разнообразие образовательных возможностей в столице“, – сказал вице-мэр.

„Кроме того, очереди в таллиннские детские сады станут короче, так как родители, желающие получить городское пособие, больше не обязаны подавать заявки на место в муниципальных учреждениях. В результате партнеры города в области частного дошкольного образования смогут увереннее смотерть в будущее и лучше планировать свою работу. Город же получит более полное представление об очередях в детские сады и о необходимости создания дополнительных групп в детских садах“, – добавил Яшин.

Согласно принятым изменениям, пособие на услугу присмотра за детьми будет выплачиваться даже в том случае, если ребенок не внесен в список муниципального детского учреждения. Его выплата прекратится, если ребенок будет зачислен в муниципальное учреждение. Кроме того, получатель пособия сможет использовать его для покрытия расходов на логопеда и специального педагога или другие услуги поддержки, связанные с ребенком, а также на учебные экскурсии и коммунальные услуги.

Каждый родитель, желающий получить место в муниципальном детском саду, сохраняет право внести ребенка в список заявителей на прием и принять предложенное место в удобное для него время.

Постановление вступит в силу 1 сентября 2024 года.