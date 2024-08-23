Кристина Каллас в ответ на критику Керсти Кальюлайд: никто не может сказать, что это ненужная деятельность

20 августа во время президентского приема в Розовом саду в Кадриорге Керсти Кальюлайд сказала Delfi, что когда государство впервые принимало бюджет жесткой экономии, в Министерстве образования, насколько она помнит, работало 150 чиновников и не было ощущения, что в сфере образования не хватает государственного управления. „Сегодня чиновников в министерстве не намного больше, их по-прежнему меньше 200, но у нас есть целый Департамент с по делам образования и молодежи, в котором работают сотни людей. Я бы посоветовала правительству отказаться от деятельности, без которой обходились раньше“, - сказала Кальюлайд.