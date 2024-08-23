Новости Эстонии
23.08.2024, 21:59

Кристина Каллас в ответ на критику Керсти Кальюлайд: никто не может сказать, что это ненужная деятельность

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Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200).
Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200).
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Бывший президент Керсти Кальюлайд посоветовала правительству прекратить заниматься тем, без чего обходились раньше, и в качестве примера привела Департамент по делам образования и молодежи (Harno), имеющий большой штат сотрудников. Как сказала министр образования Кристина Каллас (Eesti 200), значительная часть деятельности Harno связана с поддержанием системы образования Эстонии, и поэтому ей непонятна подоплека заявления Кальюлайд.

20 августа во время президентского приема в Розовом саду в Кадриорге Керсти Кальюлайд сказала Delfi, что когда государство впервые принимало бюджет жесткой экономии, в Министерстве образования, насколько она помнит, работало 150 чиновников и не было ощущения, что в сфере образования не хватает государственного управления. „Сегодня чиновников в министерстве не намного больше, их по-прежнему меньше 200, но у нас есть целый Департамент с по делам образования и молодежи, в котором работают сотни людей. Я бы посоветовала правительству отказаться от деятельности, без которой обходились раньше“, - сказала Кальюлайд.

Однако, по мнению министра образования, когда человек делает такое заявление, он, возможно, не обладает всей полнотой информации о положении дел. „Harno имеет три направления деятельности, о которых никто не может сказать, что Эстония в них не нуждается. Сложилось мнение, что в Департаменте по делам образования и молодежи работают только чиновники. Для того чтобы узнать, чем занимается департамент, можно ознакомиться с его структурой“, - сказала Кристина Каллас.

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