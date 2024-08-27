ЧП и криминал
27.08.2024, 08:56

„100 машинок всего лишь за 9.99!“ Мошенники снова обманывают жителей Эстонии

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ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia

„100 машинок Hot Wheels — любимого бренда детей — всего лишь за 9.99!“ Заманчивое предложение от якобы популярного магазина игрушек JUKU появилось в Фейсбуке. Реклама настолько правдоподобная, что на крючок мошенников могут попасться даже самые бдительные покупатели. Чем привлекают фейковые страницы и акции? И как определить, что „выгодное“ предложение может лишить всех денег? Объясняет RusDelfi.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой

С первого взгляда сложно отличить мошенников от представителей бренда.

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RusDelfi
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