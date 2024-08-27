„100 машинок всего лишь за 9.99!“ Мошенники снова обманывают жителей Эстонии

„100 машинок Hot Wheels — любимого бренда детей — всего лишь за 9.99!“ Заманчивое предложение от якобы популярного магазина игрушек JUKU появилось в Фейсбуке. Реклама настолько правдоподобная, что на крючок мошенников могут попасться даже самые бдительные покупатели. Чем привлекают фейковые страницы и акции? И как определить, что „выгодное“ предложение может лишить всех денег? Объясняет RusDelfi.