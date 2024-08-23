ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Осень наступила? Пятница будет дождливой и холодной

По данным Агентства по охране окружающей среды, в пятницу (23 августа) над Скандинавией и Балтийским морем преобладает область низкого давления, вероятность осадков снова 75-90%. Днем усилится юго-западный и южный ветер, вечером на побережье ожидаются порывы 15-17 м/с, в море - 18 м/с. Температура воздуха ночью 10..14°С, на побережье до 17°С, днем ​​16..20°С, в Западной Эстонии до 22°С.