Новости Эстонии
23.08.2024, 12:16

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Осень наступила? Пятница будет дождливой и холодной

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Предупреждение: очень сильный ветер!
Осенняя погода
Осенняя погода
ФОТО: Andres Putting | Delfi/Eesti Ajalehed

Сегодня один из самых холодных дней августа. Однако, по мнению синоптиков, грустить не стоит, ведь уже в воскресенье погода наладится.

По данным Агентства по охране окружающей среды, в пятницу (23 августа) над Скандинавией и Балтийским морем преобладает область низкого давления, вероятность осадков снова 75-90%. Днем усилится юго-западный и южный ветер, вечером на побережье ожидаются порывы 15-17 м/с, в море - 18 м/с. Температура воздуха ночью 10..14°С, на побережье до 17°С, днем ​​16..20°С, в Западной Эстонии до 22°С.

Ночь субботы (24 августа) будет дождливой из-за воздействия циклона, пронесшегося над Скандинавией. Утром дожди и тучи уйдут, а вероятность дождя снизится до 25% из-за влияния усиливающегося в течение дня области высокого давления. Юго-западный и южный ветры довольно сильные. Температура воздуха ночью 12..18°С, днем ​​19..23°С.

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